De Paul afirma que, tras ver el llanto de Messi, la selección se unió para ganar por él

Buenos Aires, (EFE).- El centrocampista argentino Rodrigo de Paul reveló este jueves que, tras ver al capitán de su selección, Lionel Messi, llorando en el banquillo a causa de la lesión que le impidió terminar la final de Copa América, el resto de jugadores se unieron para “ganar por él”.

En el minuto 66 del partido contra Colombia en Miami, el jugador de 37 años debió ser sustituido por una dolencia en el tobillo derecho que lo llevó al banquillo, donde las imágenes de televisión mostraron a Messi llorando.

El centrocampista del Atlético de Madrid dijo en una entrevista con el medio argentino Olga que no es usual que las pantallas de los estadios muestren imágenes como esa, pero que la visión del capitán entre lágrimas hizo que los jugadores sintieran que tenían que ganar por él.

“Cuando salió Leo no sé si pensamos: ‘Uy, cagamos’, decís ‘la puta madre’, salió el que frota la lámpara. Y cuando vemos la imagen se genera en la gente un griterío total. Nosotros lo vimos y dijimos: ‘Es por él’. Yo siento que fue por él”, expresó De Paul.

El exjugador de Racing Club, de 30 años, acumuló cuatro títulos seguidos con la selección: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

El mediocentro afirmó que había disfrutado mucho la última conquista porque le ha proporcionado “paz”, aunque no detalló por qué.

A su regreso a Argentina, De Paul pasó por un entrenamiento del Racing Club, en el que se le pudo ver conversando con miembros de la entidad y con el actual técnico del equipo, Gustavo Costas, según publicó la Academia en sus redes sociales.