DEA removió a su director en México en medio de pesquisas de mala conducta

(EFE).- La DEA removió de su cargo al director de la agencia estadounidense antidrogas en México en medio de una investigación sobre su conducta y de un deterioro de la cooperación con el Gobierno del país latinoamericano, reportó este viernes el periódico The Washington Post.

De acuerdo con el rotativo, la investigación en torno a Nick Palmeri se produjo en 2022 en un momento crítico en que la cooperación bilateral contra el narcotráfico se había deteriorado bajo el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, mientras las muertes relacionadas con los estupefacientes en Estados Unidos se elevaban a niveles récord.

La remoción de Palmeri dejó a la oficina regional de la DEA en Ciudad de México –que supervisa las operaciones de la agencia en ese país y en Centroamérica- sin un director residente de tiempo completo por lo menos durante seis meses.

La contraloría interna del Departamento de Justicia reveló este miércoles que había descubierto un uso indebido de fondos de la DEA asignados a labores de investigación por parte de un director regional, entre otras irregularidades, lo que había derivado en que la persona en cuestión fuera “removida en última instancia” de la agencia.

La dependencia decidió no presentar cargos penales contra el funcionario, asegura en el informe.

Si bien la contraloría no identificó al funcionario, Palmeri confirmó al Post que se trataba de él y criticó el documento de la dependencia señalando que “declaraba erróneamente que yo había sido removido de la DEA”.

Añadió que su partida “debiera ser considerada un retiro forzado” que obedeció a una pugna interna en la agencia, y negó enfáticamente haber participado en actividades indebidas.

La DEA abrió una segunda investigación para determinar si Palmeri había tenía relaciones indebidas con abogados de capos del narcotráfico, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el diario.

En su perfil de Linkedin, Palmeri indica que trabajó como Director Regional de la DEA para la Región Norte y Central de América con base en México hasta marzo del 2022.

En total Palmeri trabajó 24 años y 6 meses con la agencia antidrogas. Antes había trabajado en el Departamento de Policía de Nueva York.