Dean Cain se unirá a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en apoyo a la seguridad nacional

Dean Cain, mejor conocido por interpretar a Superman en la serie de televisión de los años 90 Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman, ha declarado su intención de unirse a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y ha alentado a otros estadounidenses a enlistarse también.

Cain, de 59 años, se describió a sí mismo como “un alguacil adjunto juramentado y un oficial de policía de reserva”, y afirmó que, tras publicar un video de reclutamiento de ICE, ha hablado con funcionarios de la agencia y espera ser juramentado como agente de ICE “lo antes posible”.

Expresando su decisión como un deber patriótico, Cain comentó: “Este gobierno está construido sobre patriotas que dan un paso al frente… Realmente creo que esto es lo correcto”.

Destacó los incentivos que ofrece ICE a sus reclutas, incluyendo un bono de firma de $50,000, programas de pago de préstamos estudiantiles, beneficios de jubilación mejorados y la eliminación de requisitos de título universitario y edad.

Sin embargo, el anuncio generó controversia: muchos señalaron la ironía de que un exactor de Superman se alinee con una agencia de control migratorio. Críticos notaron que una gran parte de las personas detenidas por ICE no tienen antecedentes penales. En respuesta a comentarios como “El mismo Superman estaría decepcionado de ti”, Cain respondió con firmeza: “Ni de broma”.