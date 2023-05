Decenas de madres reclaman ante el Congreso de EEUU la baja de maternidad remunerada

Washington, (EFE).- Decenas de madres reclamaron ante el Congreso de EE.UU. la baja de maternidad remunerada, más cuidados infantiles y cobertura sanitaria reproductiva, en una acción de la organización MomsRising que ha contado con figuras políticas como la expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

“Aquí en EE.UU. no tenemos lo que en Europa tienen: permisos de maternidad pagados. En un país que es tan rico, es horrible que no haya pasado todavía”, reivindicó en declaraciones a EFE la directora de campaña de MomsRising, Diana Limongi.

Esta madre lleva luchando por la baja de maternidad remunerada desde que su niño tenía 2 años. Ahora ya tiene 12 años y lamenta que en una década no haya habido ningún progreso.

Su organización planea este tipo de acciones para que las mamás puedan hablar con miembros del Congreso, ya que, agregó, “ellos tienen que saber cuáles son las historias y los desafíos” que tienen las madres en EE.UU.

Es el caso de Danielle Wilson, quien afirmó a EFE que al ser afroamericana pesan todavía más los problemas que sufren las madres en el país. Wilson sufre la enfermedad de Crohn, algo que la llevó a ser hospitalizada durante uno de sus embarazos sin una baja de maternidad pagada.

“Llegó un momento en que estaba tan preocupada por perder mi trabajo que seguí trabajando desde la cama del hospital con una sonda nasogástrica que me mantenía con vida, mientras esperaba no necesitar otra cirugía mayor en lugar de descansar y curarme”, recordó. A pesar de los esfuerzos, Wilson fue despedida de su trabajo de profesora al séptimo mes de embarazo.

Políticos como la senadora Patty Murray intervinieron defendiendo la urgencia de esta baja, así como más atención infantil. “Si estás embarazada o amamantando a un hijo, deberías poder hacerlo sin miedo a perder tu trabajo”, señaló Murray, quien también aseguró que están trabajando “muy duro” para que se apruebe la Ley de Atención a la Infancia para las Familias Trabajadoras.

Por su parte, Pelosi recordó que hay que honrar a las mamás más allá del Día de la Madre, que se celebró en EE.UU. el domingo pasado.

“Mejor hagamos algo grande para las mamás: crédito tributario para los hijos, cuidado de niños, bajas médicas, trabajadores de la salud en el hogar, atención preescolar universal… para que los niños estén bien atendidos, pero para que las mamás pueden tomar el lugar que les corresponde en el trabajo”, reclamó.