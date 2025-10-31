Declaración de FWD.us sobre la eliminación de la extensión automática de los documentos de autorización de empleo

WASHINGTON, D.C. – El presidente de FWD.us, Todd Schulte, emitió la siguiente declaración después de que el gobierno de Trump anunciara que pondrá fin a la práctica de extender automáticamente la validez de los permisos de trabajo (EAD) a las personas que han solicitado renovarlos, incluidos los refugiados, aquellos a quienes se les ha concedido asilo, cónyuges de titulares de H-1B y otros: “Eliminar la extensión automática de los permisos de trabajo es otro esfuerzo intencional para impedir que los inmigrantes puedan trabajar legalmente en los Estados Unidos. La extensión automática de los permisos de trabajo es una solución razonable que protege a las empresas de los retrasos en el procesamiento, al mismo tiempo que permite que el gobierno complete la reevaluación de los solicitantes para garantizar que continúan cumpliendo con los requisitos. “Esta decisión provocará el caos entre cientos de miles de personas, sus empleadores y sus familias. Son personas con estatus legal que han sido investigadas y, en muchos casos, llevan años o décadas viviendo en los Estados Unidos. Negar de manera anticipada la posibilidad de que las personas puedan ganarse la vida y contribuir plenamente es simplemente inaceptable. Peor aún es utilizar ese esfuerzo para justificar ataques contra personas que luego perderán sus empleos. Deberíamos crear más alternativas, como modernizar y agilizar la renovación de las autorizaciones de trabajo, en lugar de poner obstáculos a personas que ya forman parte de nuestras comunidades y son esenciales para nuestra economía”. Recursos adicionales de FWD.us: Las nuevas políticas migratorias del gobierno aumentarán los precios para todos los estadounidenses (en inglés)

Pérdida de estatus: Cómo los esfuerzos por revocar el estatus legal afectan la economía de EE. UU. (en inglés)

La inmigración beneficia a todos los estadounidenses y fortalece la economía (en inglés) Acerca de FWD.us: FWD.us es una organización política y bipartidista que cree que las familias, comunidades y economía de los Estados Unidos prosperan cuando un número mayor de individuos alcanza su potencial pleno.Por demasiado tiempo nuestros inoperantes sistemas de inmigración y justicia penal han dejado fuera del Sueño Americano a demasiadas personas. Fundada por líderes en el sector tecnológico y empresarial, FWD.us buscaaumentar y movilizar apoyo político para romper la parálisis partidista y lograr reformas significativas. Juntos Podemos mover a Estados Unidos hacia adelante.