Demandan a empresa de datos por vender información personal al ICE

(EFE).- Grupos que abogan por los inmigrantes demandaron este martes en Chicago a la empresa de recolección de datos LexisNexis Risk Solutions por vender la información a las autoridades de inmigración.

La querella legal presentada por las organizaciones Mijente, Organised Communities Against Deportations (OCAD) y tres residentes de Illinois solicitó a la corte que impida que la empresa venda los datos personales sin previo consentimiento.

La demanda alega que la tecnología de la empresa viola los derechos de privacidad y protección del consumidor y facilita la vigilancia y el seguimiento por parte del Gobierno, según explicó en un comunicado la organización Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Circuito del Condado de Cook por Just Futures Law y Legal Action Chicago alegando que LexisNexis violó los derechos de los demandantes bajo las leyes de protección al consumidor de Illinois.

Cinthya Rodríguez, organizadora nacional de la campaña #NoTechforICE de Mijente, dijo en el comunicado que el tipo de datos que se recopilan y reempaquetan “es profundamente alarmante”.

Entre la información recopilada y vendida hay: nombres, direcciones, correos electrónicos, registros de matrimonio, perfiles de Facebook, registros de propiedad, números de teléfono, registros del Departamento de Motores y Vehículos de Illinois, registros judiciales, ingresos a prisión, registros de bancarrota y asociaciones empresariales LexisNexis Risk Solutions, con sede en Georgia, actualmente tiene un contrato de 22,1 millones con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para proporcionar una base de datos de información personal a la agencia, según los demandantes.

“Ahora el ICE tiene acceso a todos estos datos específicos porque compañías privadas como LexisNexis, en violación de las leyes de privacidad, están ganando millones al recopilarlos y vendérselos”, subrayó Rodríguez.

Por su parte, Dinesh McCoy, abogado de Just Futures Law, advirtió que la mayoría de la gente “ni siquiera sabe que LexisNexis está vendiendo su información sin consentimiento, y ya es hora de que LexisNexis ponga fin a sus prácticas ilegales”.