Demandan a Policía de Nueva York por discriminación racial en su base de datos

Nueva York, (EFE).- Organizaciones de derechos civiles en Nueva York presentaron una demanda colectiva contra la policía de la ciudad a la que acusan de discriminación racial, vigilancia y criminalización de miles de negros y latinos a través de la “base de datos de grupos criminales, conocida como la “base de datos de pandillas”.

El Fondo de Defensa Legal, la Sociedad de Asistencia Legal, los Defensores del Bronx, LatinoJustice y la firma de abogados Ballard Spahr aseguran en su demanda que las prácticas y políticas del Departamento de Policía relacionadas con la base de datos son inconstitucionales además de violar leyes estatales y locales, anunciaron hoy en conferencia de prensa conjunta.

Describen en la demanda que las prácticas y políticas de la Policía relacionadas con la base de datos “se dirigen casi exclusivamente a las personas negras y latinas”, algo que supone una violación de las enmiendas primera, cuarta y decimocuarta a la Constitución, indica la demanda.

“Las políticas y prácticas relacionadas con la base de datos perjudican casi exclusivamente a las personas negras y latinas De las aproximadamente 13.200 personas registradas como miembros ‘activos’ de un grupo delictivo en 2025, el 99 % son negros y/o hispanos y menos del 1 % son blancos”, afirman los abogados en la demanda.

Debido a las acciones de la policía -precisa la demanda-, estas personas viven con temor constante del acoso, lo que ha afectado “profundamente” sus relaciones interpersonales e íntimas, les ha distanciado de familiares y amigos, restringido su libertad de expresión en línea e incluso actividades como llevar a sus hijos a un parque “por temor a ser espiados, acosados, arrestados o algo peor”.

Incluso aseguran que las disparidades raciales se extienden a quienes están identificados como miembros “inactivos” de grupos criminales, pero, la Policía mantiene la información sobre éstos: los negros e hispanos representaban el 96,84 % de las aproximadamente 14.100 personas catalogadas como “inactivas” este año.

Señalaron además que la policía ha creado durante años perfiles raciales y acosado a innumerables negros y latinos, algunos de ellos niños, por su comportamiento cotidiano, como salir con sus amigos, caminar a casa, darle ‘Me gusta’ a una publicación en las redes sociales o simplemente vivir en una vivienda pública.

Destacaron que no es la primera práctica racial de la policía contra negros y latinos y recordaron el “Stop and frisk”, (Detener y registrar) declarado inconstitucional por un tribunal federal en el 2013. basado en que se utilizaba de manera desproporcionada contra negros y latinos, y no en una sospecha razonable.