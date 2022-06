Demandan al DPS de Texas por no entregar información sobre tiroteo de Uvalde

Los Ángeles, (EFE).- El senador estatal Roland Gutiérrez demandó hoy miércoles al Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) por no entregarle los registros públicos de la investigación sobre el tiroteo del 24 de mayo en una escuela primaria en Uvalde, que se saldó con 21 muertos.

El senador demócrata dijo hoy en un comunicado que demandó al DPS porque no ha respondido a una solicitud hecha el 31 de mayo para tener acceso a los registros públicos sobre la matanza en la escuela Robb Elementary.

Según la ley estatal, los funcionarios del DPS tenían 10 días hábiles para responder a esa solicitud, pero Gutiérrez dice que no ha recibido respuesta.

El legislador dijo que este nivel de desinformación es inaceptable para las familias de las víctimas y la comunidad de Uvalde.

“Desde el principio, la respuesta a esta terrible tragedia armada ha estado llena de información errónea y mentiras descaradas de nuestro Gobierno”, afirmó.

En la demanda el demócrata solicitó el reporte balístico del tiroteo, informes y documentos que detallen la presencia policial en la escuela, así como la hora exacta en que cada oficial del DPS, policía de la ciudad, ayudante del alguacil o agente federal llegó al plantel.

También quiere saber quién estaba en control del operativo en cada paso de la respuesta policial al tiroteo que dejó dos maestras y 19 niños asesinados.

“El estado de Texas ha fallado por completo en su obligación de brindarle a la comunidad de Uvalde respuestas veraces”, señaló Gutiérrez.

El director del DPS, Steven McCraw, reveló en un audiencia en el Senado de Texas el martes que tres minutos después de que el tirador, Salvador Ramos, ingresó a la escuela había suficiente personal armado y con protección dentro del recinto para responder a la amenaza.

McCraw describió las acción policial como un “fracaso abyecto y antiético de todo lo que hemos conocido en las últimas dos décadas”, y criticó especialmente al jefe de Policía del distrito escolar de Uvalde, Pete Arredondo.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo en un comunicado el martes que toda la información que tiene su oficina relacionada con el tiroteo “ya ha sido divulgada al público o está en un proceso acelerado de divulgación”.