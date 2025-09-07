Demi Moore respalda a la esposa de Bruce Willis por cómo lo ha cuidado

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Demi Moore defendió a Emma Heming, actual esposa de su ex, Bruce Willis, tras las críticas que la modelo recibió por la forma en que ha manejado el cuidado del actor de ‘Die Hard’, quien padece demencia frontotemporal.

Durante una entrevista con Oprah Winfrey, la actriz señaló que siente “mucha compasión” por Heming, quien ha cuidado a Willis desde su diagnostico en 2022.

“Emma tuvo que esforzarse mucho para comprenderlo todo. Y lo más hermoso, y ella lo menciona en el libro, fue reconocer la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos. Si no dedican tiempo a asegurarse de estar bien, no podrán ayudar a nadie más”, dijo Moore en un episodio de ‘The Oprah Podcast’.

Heming enfrentó críticas cuando compartió en una entrevista con la periodista estadounidense Diane Sawyer que tuvo que tomar la difícil decisión de trasladar a Willis a una casa separada en la que vive con cuidadores profesionales.

La modelo ha sido abierta sobre el proceso de cuidar a su esposo e incluso escribió un libro al respecto, titulado ‘The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path’, que será lanzado el 9 de septiembre.

“Siento muchísima compasión por Emma, ​​siendo una mujer joven (…) Nadie podría haber previsto el desenlace de esta situación, y creo que ha hecho un trabajo magistral. Se ha dedicado por completo a forjar el camino correcto”, dijo Moore a Winfrey.

La actriz de ‘The Substance’ también habló sobre lo duro que era ver a su ex marido, con quien estuvo casada de 1987 al 2000, atravesar por una enfermedad como la que padece.

“Es difícil ver a alguien que era tan vibrante, fuerte y tan dirigido cambiar a esta otra parte”, apuntó.

En marzo de 2022, la familia del actor de 70 años anunció que Willis había sido diagnosticado con afasia, pero un año más tarde Heming reveló que el actor padecía demencia frontotemporal, un grupo de trastornos que afectan progresivamente los lóbulos frontal y temporal del cerebro que provocan cambios en el comportamiento, el lenguaje y las funciones ejecutivas.