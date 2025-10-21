Demócratas anuncian investigación sobre arrestos de ciudadanos en redadas migratorias

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Congresistas demócratas y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunciaron una investigación exhaustiva sobre los arrestos de ciudadanos estadounidenses y posibles irregularidades cometidas en las masivas redadas migratorias del Gobierno del presidente Donald Trump.

“Hombres enmascarados están sacando a rastras de las calles a ciudadanos estadounidenses y metiéndolos en celdas de detención sin acceso a un abogado ni siquiera a una llamada telefónica”, acusó este lunes el congresista por California Robert García.

García, el principal demócrata del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, se unió a Bass para anunciar que abrirá una amplia investigación en el Congreso sobre la agresiva campaña migratoria de la Casa Blanca.

El congresista y el Senador Richard Blumenthal, miembro de mayor rango del Comité de Investigaciones del Subcomité Permanente del Senado, exigieron en una misiva hoy a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, los registros de la agencia tras los informes generalizados de detenciones injustas de ciudadanos estadounidenses por parte de los agentes migratorios.

Los demócratas advirtieron que informes periodísticos han documentado la detención prolongada de ciudadanos, la negación del acceso a un abogado y otras violaciones de derechos civiles.

La semana pasada el medio especializado ProPublica informó que al menos 170 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos en medio de las redadas, según su propio conteo ante la falta de información del DHS.

“Es preocupante que el patrón de arrestos de ciudadanos estadounidenses coincida con un aumento alarmante en la discriminación racial, especialmente de latinos, que ha sido ampliamente documentado en Los Ángeles”, advierte la misiva de los demócratas.

En este sentido, Bass advirtió que la ofensiva migratoria “no es solo un ataque contra los habitantes de Los Ángeles, sino contra todas las personas” en el país.

“Siempre defenderé a Los Ángeles. Los informes sobre angelinos —ciudadanos estadounidenses— que son sometidos a descargas eléctricas, arrastrados y detenidos ilegalmente deberían preocuparnos a todos”, sostuvo la alcaldesa demócrata.

Bass y el Concejo angelino han aprobado múltiples medidas para reforzar los protocolos y la capacitación para aplicar la ordenanza que prohíbe el uso de recursos municipales en la aplicación de la ley migratoria y que implementen planes de preparación.