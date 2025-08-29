Demócratas condenan el arresto migratorio de dos bomberos que apagaban fuego en Washington

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El gobernador de Washington, Bob Ferguson, y la senadora por ese estado Patty Murray, ambos demócratas, condenaron al Gobierno del presidente Donald Trump por el supuesto arresto de las autoridades migratorias de dos bomberos forestales que trabajaban para contener un incendio en ese estado.

Los bomberos, que pertenecían a un equipo que intentaba contener las llamas del incendio de Bear Gulch en el Bosque Nacional Olympic, fueron detenidos este miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según confirmó el Departamento de Recursos Naturales.

Ferguson dijo esta mañana que está “profundamente preocupado por esta situación” y que ha ordenado una investigación sobre lo sucedido.

Durante más de tres horas, agentes del DHS exigieron la identificación de los miembros de dos equipos de contratistas privados, que se encontraban entre los cientos de bomberos, desplegados para combatir el incendio forestal, el mayor incendio activo en el estado de Washington, según reportó el periódico Seattle Times.

Hasta el miércoles por la mañana, el fuego, ubicado al este de Seattle, cubría casi 9.000 acres (3.642 hectáreas)y estaba contenido en un 13%.

El arresto de los bomberos también causó la indignación de la senadora Murray, que también cargó hoy contra la Administración del presidente Donald Trump y su campaña de deportaciones masivas calificando la política de “enfermiza y perversa”.

“Esta nueva política republicana de detener a los bomberos en el trabajo es tan inmoral como peligrosa”, agregó Murray en un comunicado, en el que resaltó la importancia de la labor de los apagafuegos ante los incendios, que en los últimos años han devastado pueblos enteros en la costa oeste de EE.UU.

Este jueves, el zar de política fronteriza de EE.UU., Tom Homan, advirtió que los operativos migratorios se intensificarían en ciudades santuario como Nueva York, Los Ángeles, Portland o Seattle, todas ellas con políticas que limitan la colaboración de sus Policías con las autoridades migratorias.