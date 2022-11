Demuestra su vigencia grupo mexicano Bronco en Festival Santa Lucía

Monterrey (México), (EFE) Los éxitos del grupo mexicano Bronco, uno de los máximos exponentes de la música regional en el país, fueron disfrutados con arreglos sinfónicos dentro del Festival Internacional Santa Lucía, uno de los más importantes del norte de México.

El evento se realizó la noche del pasado miércoles en la Explanada de los Héroes, en la Macroplaza de Monterrey, ante un público que sumó más de 40.000 asistentes que corearon cada una de las canciones de la agrupación liderada por José Guadalupe Esparza.

En “El Tributo Sinfónico a Bronco” participó la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dirigida por Eduardo Diazmuñoz.

La gente se congregó para escuchar los éxitos de la agrupación, originaria de Apodaca, Nuevo León.

La actuación dio comienzo a las 20.02 horas (01.00 del jueves GMT). Uno de los primeros éxitos del conjunto marcó el inicio de la velada: “Sergio el Bailador”, seguido de “Si te vuelves a enamorar”.

“Gente hermosa buenas noches, en verdad que nos sentimos muy emocionados nos tiemblan las piernitas de estar en este concepto tan hermoso”, dijo Lupe.

Luego René Guadalupe Esparza dijo que las mujeres se ven mejor “Con zapatos de tacón”, que fue el preámbulo de esa famosa cumbia.

“Nos la estamos pasando fantástico”, aseguró Lupe.

Sin lugar a dudas, “Oro”, uno de sus clásicos, se convirtió en uno de los temas más coreados de la velada que reunió a familias completas.

En el bloque de los temas dedicadas a niños desfilaron: “Los Castigados” y “ Mi amigo Bronco”.

“Gracias por regalarnos esta noche, la agradecemos con todo el corazón”, expresó un emocionado Lupe.

El artista pidió a los presentes guardar el recuerdo de esa noche porque dijo que tal vez no se vuelva a repetir.

Entonces José Adán tomó la palabra y cuestionó “¿Quién vino a cantar? ¿Quién vino a bailar?, entonces les hago una pregunta ‘Quién dijo yo'”, tema que siguió en el repertorio.

Los Bronco recordaron sus inicios y René Guadalupe contó que “Grande de Cadera” fue la primera canción del conjunto grupero que llegó a la radio.

En el segmento en el que recordaron sus primeros éxitos también estuvieron: “Nunca voy a olvidarte” y “Que no quede huella”, verdaderos himnos al desamor.

Lorenia Canavati, directora del Festival, acompañada del gobernador del estado Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez entregaron un reconocimiento a Bronco por su participación en el festival.

“Nosotros no queremos que se vaya Bronco, compa Lupe queremos más Bronco”, gritó el mandatario.

El momento cumbre del concierto se hizo patente con el siguiente bloque “A qué le tiramos”, “Cumbia Triste” y “Que te han visto llorar” uno de sus primeros hits que fue coreado por los 40 mil presentes.

La agrupación actualmente está integrada por Esparza sus hijos José Adán y René Guadalupe, así como Javier Cantú y Arsenio Guajardo.