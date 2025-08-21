Departamento de Justicia presiona a fiscal general de Nueva York en busca de su renuncia

Nueva York, (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y busca abiertamente su renuncia, habiendo llegado a enviar a un directivo a fotografiarse frente a su domicilio particular en lo que parece un caso de acoso.

Hace unos meses, Trump calificó a James de “delincuente” en sus redes sociales y compartió un artículo que la acusaba de cometer fraude en sus transacciones inmobiliarias privadas.

El departamento encargó primero a un grupo de trabajo abrir una investigación sobre James, y su director, Edward Martin, envió a James una carta solicitando su renuncia, saltándose así varios pasos que los fiscales federales suelen tomar para determinar si el sujeto de una investigación ha participado en una actividad delictiva.

Pero Martin fue un paso más allá y se presentó esta semana frente a la casa de James en Brooklyn, vestido con una gabardina, posando en varias para fotos para The New York Post, un rotativo que, como la cadena Fox, no oculta su cercanía con el trumpismo.

Esta casa de James Brooklyn es una de las propiedades que el Departamento de Justicia investiga.

La política del Departamento de Justicia generalmente prohíbe hablar públicamente sobre investigaciones criminales, y se supone que los abogados no deben realizar investigaciones con fines políticos ni para buscar apoyos.

Según The New York Times, que consultó a diversos expertos legales, la conducta de Martin podría suponer una infracción a la hora de abrir un caso penal.

En el origen de esta disputa entre Trump y James está que la oficina de James presentó en el pasado cargos civiles por fraude contra Donald Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump, que resultaron en una sentencia de 500 millones de dólares el año pasado.

De acuerdo con la CNN, grandes jurados en Virginia y Nueva York se han sumado con otras investigaciones a James, la primera sobre un presunto fraude hipotecario y la segunda sobre la presunta irregularidad de una sentencia de 4 millones de dólares contra el director ejecutivo de la NRA, Wayne LaPierre. EFE