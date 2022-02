Descemer y Emilio Estefan: “Patria y vida” simboliza la unión por la libertad

Miami, (EFE).- Los músicos Descemer Bueno y Emilio Estefan aseguraron a Efe que el tema “Patria y vida”, convertida en un himno de la lucha por la libertad en Cuba, representa la unidad del pueblo cubano en pro de un sueño, el de recuperar la libertad en la isla.

“Hace un año nació una canción a través de la unión, una unión que cautivó con un mensaje, una consigna, una visión del futuro, todo en una canción. A través de la propia inspiración del verso que aportó cada cual y sedujo a todos aquellos que laten de prisa para ver una Cuba diferente”, dijo Descemer Bueno, uno de los seis intérpretes y compositores del tema.

Coincidió con él el famoso músico y productor radicado en Miami desde hace décadas, quien indicó que en el “corazón” del exilio y la disidencia “solo hay un país” y todos quieren la libertad en Cuba, tal y como demandan los autores de la canción.

El 16 de febrero de 2021 el video con la canción se publicó en YouTube como uno más de los lanzamientos musicales del día, pero terminó convirtiéndose en el himno de las históricas protestas que estallaron en Cuba el 11 de julio de 2021.

Descemer aseguró que este tema, merecedor de dos Grammy latinos, incluyendo el de Canción del Año, “nació para quedarse en la historia como el tatuaje en el cuerpo de la libertad”.

Pero no sin riesgos, porque, como el propio Emilio Estefan destacó, fue grande el “coraje” que mostraron los cantantes del tema (Yotuel Romero, el dúo Gente de Zona, Descemer Bueno, El Funky y Maykel Osorbo), porque, aseguró, una cosa es protestar desde el exilio y otra bien distinta hacerlo desde la propia isla.

Buen ejemplo de ello es que el rapero Osorbo aún sigue preso en Pinar del Río (Cuba) por “atentado, desórdenes públicos y evasión”.

Pero aun así, destacó Estefan, rompieron la “cadena” y mandaron un mensaje de “esperanza” que la gente joven de la isla abrazó y les animó a salir a la calle a protestar.

Así, celebró que en este caso los autores se percataron de que “no se trata de uno mismo, sino de dejar un legado de libertad al país”, y se mostró “muy orgulloso” de lo que hicieron.

“Este es un momento histórico, de una rebelión de gente que nació en la isla y que llegó un momento que no pueden resistir lo que está pasando”, dijo el esposo de Gloria Estefan, cantante de temas sobre la isla como “Mi Tierra”, “Oye mi Canto” o “Cuba Libre”.

Estefan dijo que en el futuro habrá otros ejemplos como los vividos en la isla en el último año, pero no solo con la música, sino también con muestras de “rebeldía” en las calles: “Ya vas a ver que la música va a seguir, que la gente va a tener más coraje”.

Porque el productor musical cree que el “día que menos tú pienses” van a repetirse las protestas del pasado verano en la isla “pero de una forma más masiva”, y ese día el pueblo cubano dará un “gran ejemplo para el mundo de cómo se recupera un país”.

Mientras tanto, Descemer cree que “Patria y vida” representa su lucha por la libertad a través mundo y les permite “tener expectativas y esperanzas”.