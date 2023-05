Descubre el sonido empoderador y electrizante de los nuevos lanzamientos de Dreya Starr “Se Yo Se” y “Farewell Goodbye”

Miami.- Ole Comunicación. – La cantautora Dreya Starr sorprende nuevamente con el lanzamiento de sus nuevos sencillos en inglés y español, para el mercado bilingüe: ¨Se Yo Se¨ y ¨Farewell Goodbye¨, ya disponibles en todas las plataformas digitales.

Con su poderosa combinación de rock, pop, letras inspiradoras y la voz lírica de Dreya Starr, ¨Se Yo Se¨ y ¨Farewell Goodbye¨ son himnos rockeros de autoempoderamiento tan icónicos como el éxito desafiante de Gloria Gaynor”I Will Survive”.

Estos sencillos llevan a los oyentes en un viaje emocional de autorrealización y la importancia de encontrar el poder en uno mismo después de un desamor. Están dedicados a todos los que están pasando por momentos difíciles en la vida, para creer en su propia fuerza de poder superar estos momentos.

La música es electrizante y destaca la guitarra eléctrica, el violín y la voz rockera de Dreya Starr. Con esta combinación de “power-ballad”, estos sencillos envuelven al oyente en sentimientos de inspiración y fortaleza.

Con “Se Yo Se” y “Farewell Goodbye”, Dreya Starr demuestra su destreza musical y su habilidad para interpretar canciones con un mensaje poderoso y cargado de emociones.

Dreya Starr ha captado una vez más la atención de sus seguidores con estos dos nuevos sencillos que muestran su capacidad para combinar a la perfección elementos musicales de diferentes géneros.

El lanzamiento de estos sencillos bilingües es otro paso integral e importante para Dreya Starr en su carrera musical, ya que siguen los exitosos pasos de los lanzamientos anteriores ¨Tu Punto Final/End of the Line¨, ¨La Vida Que Deje/Honeywine¨ y ¨Al Otro Lado del Amor/ Colors of my Mind¨, en Papillon Records.