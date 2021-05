Descubren combinación de bacterias capaces de desintegrar plásticos

A pesar del descubrimiento, se necesitan más soluciones para disminuir los plásticos en el océano

NotiPress.- Una de las graves problemáticas a nivel global es la contaminación de tierras y mares por la producción y distribución de plásticos. Según National Geographic, cada año terminan 9 millones de toneladas de plásticos en los océanos a pesar de los esfuerzos internacionales por reciclar. Como medida para reducir esta contaminación, científicos chinos descubrieron bacterias marinas capaces de desintegrar el plástico, específicamente polietileno.

El Instituto de Oceanología de la Academia China de Ciencias en Qingdao es la institución académica que realizó el hallazgo sobre las bacterias. La combinación de diferentes bacterias capaces de degradar no sólo tereftalato de polietileno (PET) sino también polietileno fue publicado en el Journal of Hazardous Materials.

Si bien se conocen más de 430 microorganismos capaces de degradar diferentes tipos de plásticos, los científicos chinos hallaron la combinación de bacterias capaces de desintegrar materiales que antes no podían. “En comparación con los extensos estudios sobre bacterias y enzimas que degradan el PET, la investigación sobre la degradación del PE está muy por detrás“, declaró Sun Chaomin, parte de los autores.

De acuerdo con los resultados, la combinación de tres diferentes bacterias causó un daño nunca antes visto en estos diferentes materiales. “Simplemente teniendo una comunidad bacteriana que degrada el plástico… no es fácil definir la bacteria y enzima exacta que hace [el trabajo]. Ese es otro par de años de trabajo para llegar a eso”, afirmó Chaomin.

Aunque resulta en una buena noticia para los esfuerzos contra la contaminación del medio ambiente, algunos expertos consideran no es suficiente. Douglas Woodring, fundador y director de la Ocean Recovery Alliance, una organización estadounidense y hongkonesa ambiental, comparte esa opinión.

“Si bien no descarto el nuevo descubrimiento, no debemos emocionarnos demasiado y poner todas nuestras esperanzas en una solución“, afirmó Woodring. “Tenemos todas las tecnologías necesarias para resolver la crisis de contaminación plástica actual, pero no se están utilizando“. Haciendo referencia a la necesidad de regulación por parte de los gobiernos para las industrias contaminantes, así como para la mínima cantidad de plásticos reciclados.

Los investigadores chinos mencionaron son necesarios aún más estudios y pruebas para las bacterias halladas en su investigación. Como un descubrimiento importante como una posible solución a la cantidad de plástico, existen muchas otras problemáticas para poder realmente reducir el plástico en los océanos, como su recolección o inversión.

