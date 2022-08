Después de una larga espera, Marisela estrena nuevo sencillo “Perdida en su Mundo”

Tú le dices a todos que me vas a dejar porque soy una tonta que no te sabe amar no es cierto, es mentira También dices que conmigo nunca fuiste feliz porque andaba con otros y me viste a mí no es cierto, es mentira Tú le dices a todos que yo no te quiero y que me burlo de ti. que yo ando con uno y con otro y no es así Ahora dime por qué por qué andas diciendo que que yo soy una mentira, una loca perdida en su mundo que nunca te supo amar