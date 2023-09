Después del espectacular éxito de “tqum”, Sofía Reyes nos entrega su seductor nuevo sencillo “Hoy me porto mal”

*La súper estrella internacional Sofía Reyes ha compartido su nuevo sencillo, el seductor y rítmico “Hoy Me Porto Mal”, siendo éste el segundo adelanto de su álbum próximo a salir más adelante este año. Con esta canción, Sofía nos muestra toda una nueva perspectiva.

“Hoy Me Porto Mal” es la primera canción que Sofía y su equipo hicieron para su disco próximo a salir. Nacida en Hawaii, el track fue escrito por ella con su productor Thom Bridges así como Scott Effman, Charlie Guerrero y K Sotomayor. La canción habla de algo que Sofía tiene dentro de ella pero no ha logrado expresar en su música hasta ahora. Muestra un lado ardiente con el que revive de las cenizas luego de un corazón roto, de sentir el calor de una nueva caricia. Aunque sea algo prohibido, se convierte en un paso importante para volver a vivir. “Hoy Me Porto Mal” es un nuevo capítulo encaminado a la transformación del ser y la belleza de florecer, hablando en términos personales.

El video nos da una representación perfecta del sonido de “Hoy Me Porto Mal”. Dirigido por Mamo Vernet (quien también ha realizado los visuales de “Luna” y “tqum”), en este vemos a Sofía como nunca antes la habíamos visto, despertando una faceta animalística de su personalidad. A través de close-ups y una paleta de colores cálidos, el video retrata el deseo a través de su mirada, subiendo la temperatura con sus visuales íntimos.

Sofía dice sobre el track: “[La canción] tiene sonidos muy ricos vibey y un afrobeat sutil y sexy. Expresa un lado sexual y femenino que estoy empezando a abrazar, para poder amar mi cuerpo y mi poder. ’Hoy Me Porto Mal’ transmite seguridad en uno mismo, este fuego que tenemos dentro que a veces reprimimos, y en mi caso, me hace sentir segura conmigo misma.”

“Hoy Me Porto Mal” viene luego del tremendo éxito de “tqum (te quiero un montón)”, su colaboración con Danna Paola así como con Kim Petras en el remix internacional, ha acumulado millones de streams y se ha mantenido en el número 1 de todas las listas de radio de México. El remix—con sus beats energéticos y mezcla de idiomas de manera natural—ha expandido el alcance de esta irresistible canción de hyperpop. Sofía y Danna hicieron historia al cerrar la ceremonia de los Premios Juventud 2023 al interpretar la canción en conjunto. En 2023, Sofía compartió “How You Samba” junto con los artistas holandeses de EDM Kris Kross Amsterdam y el rapero británico Tinie Tempah. La canción se ha mantenido en el número 1 en Holanda durante todo el verano, convirtiéndose en una de las canciones definitivas del verano. Ha sido certificada como disco de oro en Holanda.

Previamente, Sofía adelantó su próximo álbum con el lanzamiento de su sencillo “Luna”, que fue presentado por Rolling Stone como “el comienzo de una nueva era […] después de su excelente álbum lleno de cumbia, Mal De Amores”.