Detienen a Yian “N”, agresor de Heidy Infante, nieta de Pedro Infante

México, (Notistarz).- El agresor de la cantante mexicana Heidy Infante, Yian “N”, ya fue localizado y detenido por parte de las autoridades mexicanas, luego de que huyera tras haberle violentado a la nieta de Pedro Infante hace poco menos de un mes cuando ofrecía un concierto.

De acuerdo con la información proporcionada por noticieros de Tv Azteca, el hombre de origen cubano, ya se encuentra tras las rejas y deberá enfrentar cargos por agresión sexual y violencia física, luego de haber tocado a la intérprete cuando cantaba ante miles de personas en un concierto masivo y que después se dio a la fuga.

Ante esta noticia, Infante ya reaccionó e indicó que se siente aliviada por saber que el agresor pagará por sus actos: “Me estoy enterando justo, estoy nerviosa pero es momento de dar la cara y de llegar al lugar, y enfrentar las cosas, estoy muy feliz porque al fin voy a poder dormir”, dijo para de canal de YouTube de Ana María Alvarado.

“Mi sentir es como alivio, pero también ese nerviosismo, de decir ‘se hizo justicia’, al menos lo detuvieron, al menos la lucha no paró, y tengo que continuar mi camino, y ese es mi sentir, que al menos ya puedo caminar un poco más tranquila, hoy podré dormir como debe de ser”; agregó.

Debido a los golpes que recibió por parte de Yian, la cantante tuvo que recibir atención médica inmediata, incluso debe usar collarín debido a los esguinces en su cuello y columna, pues el agresor la tomó del cabello con fuerza para golpearla.

“Las heridas físicas ahí van, obviamente todo sana, todo se va controlando, la columna me duele un poco todavía, el cuello y el oído igual, ahí va recuperándose mi cuerpo; lo psicológico sí es algo que me tiene un poco atropellada pero espero que con las terapias que estoy tomando pueda recuperarme al 100 por ciento”, agregó.