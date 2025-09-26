DHR Health se convierte en el primero en el Valle Designado como Centro de Excelencia en Detección y Atención de Cáncer de Pulmón

Edinburg, Texas: El cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muertes por cáncer en los Estados Unidos, cobrando más vidas cada año que los cánceres de mama, próstata y colon combinados. A diferencia de otros tipos de cáncer que han visto avances significativos en la detección temprana y el tratamiento, el cáncer de pulmón suele diagnosticarse en etapas avanzadas, cuando las tasas de supervivencia son mucho más bajas y el tratamiento es más difícil. Sin embargo, la detección temprana puede aumentar significativamente las probabilidades de sobrevivir.

En reconocimiento al Día Mundial del Pulmón, que se conmemora cada año el 25 de septiembre, DHR Health se enorgullece en anunciar su designación como Centro de Excelencia (COE) en Detección de Cáncer de Pulmón y en Atención de Cáncer de Pulmón por parte de GO2 for Lung Cancer (GO2). Fundada por pacientes y sobrevivientes, GO2 es una organización nacional dedicada a incrementar la supervivencia de quienes están en riesgo, diagnosticados o viviendo con cáncer de pulmón.

Estas prestigiosas designaciones de COE están reservadas para hospitales que cumplen con los más altos estándares en la atención del cáncer de pulmón, desde la detección con tomografía computarizada de baja dosis (LDCT) y diagnóstico oportuno, hasta un tratamiento coordinado y apoyo integral al paciente. GO2 trabaja de cerca con los centros designados para asegurar que se sigan las mejores prácticas, particularmente en comunidades con acceso limitado. DHR Health es el único sistema de salud al sur de San Antonio que cuenta con ambas designaciones de COE, asegurando que los pacientes del Valle del Río Grande reciban atención de cáncer de pulmón reconocida a nivel nacional, cerca de casa.

“Este reconocimiento nacional es un hito importante para nuestro hospital y para el Valle del Río Grande”, dijo Marissa Castañeda, vicepresidenta ejecutiva senior de DHR Health. “Resalta el trabajo que nuestro equipo está haciendo para garantizar que los pacientes tengan acceso a detección temprana y atención experta cerca de casa”.

Un componente clave de esta designación es el Programa de Nódulos Pulmonares de DHR Health, diseñado para detectar el cáncer de pulmón en etapas más tempranas y tratables. El programa comienza con una exploración LDCT, recomendada para adultos entre 50 y 80 años con historial de tabaquismo. Para ayudar a ampliar el acceso a este examen potencialmente salvavidas, DHR Health extendió su promoción de detección de cáncer de pulmón LDCT a $99 dólares hasta el 31 de diciembre.

Para fortalecer este proceso, DHR Health utiliza el sistema Eon, un sistema de inteligencia artificial que analiza reportes de radiología para identificar pequeños puntos en los pulmones (nódulos) que de otra forma podrían pasarse por alto. Al señalar estos hallazgos incidentales y alertar al equipo médico, el sistema Eon ayuda a detectar el cáncer más temprano y agiliza el recorrido de atención del paciente.

Si se encuentra un nódulo sospechoso, los pacientes pueden ser referidos para una biopsia utilizando el Sistema de Broncoscopia Asistida por Robot Ion, una tecnología mínimamente invasiva que permite a los neumólogos navegar con precisión hacia las partes más profundas de los pulmones. En caso de que la biopsia confirme la presencia de cáncer, DHR Health cuenta con la capacidad de removerlo mediante el da Vinci 5, un sistema quirúrgico avanzado, mínimamente invasivo y asistido por robot. Con el apoyo de un coordinador especializado en pulmones y un equipo de médicos expertos, los pacientes reciben atención coordinada y guía en cada etapa, desde la detección hasta el diagnóstico y el tratamiento.

“Nuestro objetivo es detectar el cáncer de pulmón temprano y guiar a los pacientes en cada paso de su atención”, dijo el Dr. Federico Vallejo, neumólogo de DHR Health y especialista en broncoscopia asistida por robot. “Al ofrecer herramientas avanzadas y atención coordinada, aumentamos las probabilidades de un diagnóstico temprano, lo que puede mejorar significativamente las tasas de supervivencia. Nos sentimos honrados de haber recibido esta designación y continuaremos con nuestros esfuerzos para abordar las disparidades en la detección y el tratamiento del cáncer de pulmón”.

Al conmemorar el Día Mundial del Pulmón, DHR Health reafirma su compromiso de expandir el acceso a la detección temprana y la atención especializada en cáncer de pulmón para pacientes en todo el Valle del Río Grande. Para más información o para programar una detección LDCT, llame al (956) 362-LUNG (5864).