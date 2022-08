Diablos del México confían en dominicano Henry Sosa para abrir los ‘playoffs’

Ciudad de México, (EFE).- Los Diablos Rojos del México, el equipo más ganador de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), confían en el lanzador dominicano Henry Sosa para abrir hoy miércoles su primera serie de ‘playoffs’ en la temporada 2022 cuando reten a El Águila de Veracruz.

“La confianza de ponerlo en el primer juego es porque va a ganar, porque nuestra confianza está en él. Henry es un lanzador de mucha experiencia, que sabe pitchear y analizando sus juegos decidimos que era la persona indicada para guiar este barco de manera positiva”, respondió a Efe este martes en rueda de prensa el manejador del México, Juan Gabriel Castro.

Sosa, de 37 años, llegó a los Diablos Rojos en el último mes de la temporada regular después de pasar las últimas nueve campañas entre la Liga de Corea y la de China, en las que dejó una marca de 103 triunfos y 73 derrotas en 258 juegos, 254 de ellos como lanzador inicialista.

El oriundo de El Seibo, con un año de experiencia en las Grandes Ligas, no estuvo fino en sus primeros encuentros con los Diablos, en los que tuvo un récord de un triunfo y una derrota, además de que aceptó 6.75 carreras limpias cada nueve entradas.

“Para mí, si me pongo a pensar en lo que pasó en el pasado no veo el presente. Trataré de tener una buena apertura este miércoles y luchar para que ganemos”, comentó Sosa, quien estuvo en Las Mayores en 2011 con los Astros de Houston.

Henry Sosa, quien vive su primera experiencia en la LMB, aseguró que la fortaleza que llevó a los Diablos a terminar en el primer lugar de la zona sur es que son una familia liderada por Castro, a quien describió como el mejor entrenador en su carrera.

“Nos ha dado confianza a todos, es el mejor mánager que he tenido en mi carrera porque interactúa con los peloteros, lo respetamos y nos da mucho apoyo, eso lo mejor que puede tener un mánager. Tendremos éxito en los playoffs”, comentó el lanzador que pasó ocho años en las Ligas Menores de las Grandes Ligas.

El dominicano afirmó que la Liga Mexicana de Béisbol “está buena” y no le pareció raro que esta temporada regular por primera vez se probaron dos juegos a la semana acortados a siete capítulos para reducir el tiempo de los duelos en busca de triunfar como un mejor producto para la televisión.

“Los juegos de siete ‘innings’ son normales, casi en todo el mundo se juegan siete innings cuando son dobles juegos. Me siento contento de estar en México porque a mí me gusta el béisbol”, sentenció.

Junto a Sosa, Castro desveló a Bernardo Flores Jr. como el segundo abridor de los Diablos en la serie ante Veracruz en la que la primera novena que gane cuatros juegos pasará a la serie de zona.

Los ‘playoffs’ se iniciarán este martes cuando en la zona norte los Sultanes de Monterrey se enfrenten a los Acereros de Monclova, los Algodoneros de Unión Laguna a los Tecolotes Dos Laredos y los Rieleros de Aguascalientes a los campeones Toros de Tijuana.

En el sur, a partir de este miércoles, los Diablos Rojos se enfrentarán a Veracruz, los Olmecas de Tabasco a los Tigres de Quintana Roo y los Pericos de Puebla a los Leones de Yucatán. EFE

