Diego Boneta dice estar orgulloso de estrenar “At Midnight” en México

Ciudad de México, (EFE).- El actor y ahora también productor mexicano Diego Boneta dijo estar muy orgulloso y feliz de que la cinta que protagoniza y que produjo, “At Midnight”, tuviese el,pasado jueves su estreno en la capital mexicana y de que a partir de hoy viernes pueda verse en las casas del país a través de Paramount+.

“No saben la alegría que me da que el estreno de la película de Hollywood sea en la Ciudad de México, donde nací y donde crecí”, dijo en la alfombra roja de la premiere.

Boneta, reconocido por su participación en producciones como “Luis Miguel, la serie” (2018), se decidió a crear este proyecto después de tiempo siendo fan de las comedias románticas de Hollywood y con el deseo de filmar una en México.

“La razón por la que empecé a producir fue para poder crear los proyectos que quiero hacer y no estar esperando”, compartió Boneta, a la vez que explicó la importancia que tuvo para él poder mezclar lo mejor de México con lo mejor de Hollywood y poder tener un “crew” (equipo) totalmente mexicano.

Además, dijo el actor, que apareció acompañado de su madre, Astrid Boneta, en la cinta se muestra un México “que no tiene que ver con narcotráfico”. “Un México del que estamos todos orgullosos”, sentenció.

“At Midnight” sigue el encuentro entre Sophie, una despechada y exitosa superestrella de Hollywood y Alejandro, un trabajador de un lujoso hotel que disfruta de su vida sin ataduras amorosas y con grandes aspiraciones.

Sophie, interpretada por Monica Barbaro (“Top Gun: Maverick”) y Alejandro, a quien da vida Boneta, pasarán del odio al amor después de unas cuantas reuniones llenas de aventura a la medianoche.

Pero la aparente imposibilidad de un futuro juntos por la diferencia de mundos que enfrentan pondrá en duda sus sentimientos.

Barbaro, quién también estuvo presente en la alfombra roja, dijo haber disfrutado mucho el proceso y confesó estar nerviosa por conocer la reacción del público mexicano, ya que el humor es distinto en cada país.

“Estoy muy emocionada de verla con la audiencia mexicana. Es diferente el público aquí y estoy emocionada de ver cómo aterriza aquí la película”, dijo a EFE la actriz.