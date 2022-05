Diego Cocca vislumbra una final pareja entre el campeón Atlas y el Pachuca

Guadalajara (México), (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del campeón Atlas, aseguró que la final del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano entre su equipo y los Tuzos del Pachuca será pareja.

“Los números hablan por sí solos, lo que ha hecho Pachuca en este torneo es impecable, terminó líder, la mejor defensa, el mejor ataque, es un equipo muy bien trabajado y realmente que se pueden enfrentar dos equipos que han hecho las cosas bien, va a ser un partido durísimo con dos equipos que saben muy bien lo que quieren”, explicó en rueda de prensa.

El Atlas buscará convertirse en el tercer equipo bicampeón en la historia de los torneos cortos del balompié mexicano a partir de este jueves cuando reciba en el estadio Jalisco al Pachuca en el partido de ida de la final.

La hazaña de Cocca de meter al Atlas a los cuadros bicampeones junto a los Pumas UNAM y el León, se uniría a la de romper el pasado diciembre una sequía de los Rojinegros de 70 años sin conquistar un título de Liga.

“Puede pasar que nos toque ganar o perder, pero el proceso lo he disfrutado muchísimo con todos los problemas que hemos tenido, mis futbolistas me han demostrado que tienen hambre, que están comprometidos, que no se conforman. Sabemos que es muy difícil lograr el bicampeonato pero estamos acá”, añadió Cocca.

El estratega explicó que aceptó renovar por un año más con el Atlas porque está convencido que su equipo puede “seguir creciendo”.

“Quiero seguir porque siento que podemos seguir creciendo, y para mí la posibilidad de seguir creciendo es clave porque es muy competitiva esta carrera. Hay muchos técnicos de jerarquía, de calidad, mucha gente nueva que viene y la única manera de poder estar es ser competitivo mejorando cada día, creciendo aprendiendo”, afirmó.

El partido de vuelta de la final será este domingo en el estadio Hidalgo, casa del Pachuca, duelo en el que se definirá al nuevo campeón mexicano.