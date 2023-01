Diego Lainez interesa en Tigres por la versatilidad que aportaría al equipo

Monterrey (México), (EFE).- Diego Lainez, quien le pertenece al Real Betis español, ha despertado interés de los Tigres UANL del fútbol mexicano por la versatilidad que le podría aportar al equipo, aseguró el entrenador de los felinos, el argentino Diego Cocca.

“Jugadores como Lainez son importantes. Si nos cierra para el equipo y es una característica que no tenemos, Tigres está abierto a incorporar a esa clase de jugadores”, explicó en rueda de prensa el técnico que hizo bicampeón al Atlas en los dos torneos de la temporada 2021-2022.

Lainez, extremo mexicano de 22 años, pertenece al Betis, pero está cedido en el Braga portugués, club que según reportes de la prensa local ya no tiene interés en tenerlo en sus filas.

Esto ha generado que medios de comunicación mexicanos filtraran que los Tigres y las Águilas del América, conjunto del que es canterano Lainez, intenten repatriar al ganador de la medalla olímpica de bronce en Tokio 2020.

Incluso el presidente del América, Santiago Baños, criticó a Lainez por pedir un sueldo de unos dos millones de dólares por regresar al equipo más ganador de México con 13 títulos de liga.

Cocca no descartó ni el fichaje de Lainez ni de otro futbolista que se sumen al uruguayo Fernando Gorriarán y al argentino Nicolas Ibáñez, los refuerzos de los Tigres en el torneo Clausura 2023.

“Llegar a Tigres y tener la oportunidad de reforzar como lo hemos hecho, me ilusiona. Traer a Gorriarán y a ‘Nico’ Ibáñez es un privilegio y un desafío. Estoy contento y como Tigres no me deja de sorprender, a lo mejor podemos traer a alguno más”, añadió el estratega del equipo con la plantilla más valiosa del balompié mexicano según Transfermarkt.

El entrenador argentino tiene a los Tigres como los líderes del Clausura, una posición que deberán confirmar este viernes al visitar al Tijuana, en la tercera jornada del campeonato.

Ibáñez, el último fichaje felino, tendrá que esperar una jornada más para debutar con su nuevo club ya que los Tigres aún deben dar de baja a un futbolista extranjero, adelantó Cocca.