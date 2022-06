Diego Luna y polaca Szumowska lideran Festival de cine de Guadalajara

Guadalajara (México), (EFE).- El actor mexicano Diego Luna, la guionista polaca Malgorzata Szumowska, el director Manolo Caro y la productora Bertha Navarro serán algunos de los protagonistas de la edición 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara que será inaugurado el próximo 10 de junio.

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), que tiene a Polonia como invitado de honor del 10 al 18 de junio, se mantiene en su versión presencial y pese a los recortes presupuestales para impulsar el cine mexicano e iberoamericano al mundo, afirmó su presidente, Raúl Padilla.

El evento tendrá una amplia selección de 166 filmes tanto en su competencia oficial como en los programas paralelos y abrirá con el preestreno de la película “Elvis” protagonizada por Tom Hanks y dirigida por el australiano Baz Luhrmann, además de presentar el preestreno de “The Black Phone” y la proyección del filme de animación “Lightyear” como parte de sus galas a beneficio de instituciones filantrópicas.

“Lightyear” es una precuela que retoma la historia de Buzz, el astronauta de la serie Toy Story y que será estrenada a nivel mundial el próximo 2 de junio, mientras que “The black phone” es una película de terror protagonizada por el estadounidense Ethan Hawke que llegará a los cines el 24 de junio.

El documental “Los Tigres del Norte, historias que contar”, del mexicano Carlos Pérez Osorio, será la película de clausura el 18 de junio -solo un día después de su estreno en streaming- y contará con la participación del icónico grupo de música popular mexicana.

La guionista y productora Szumowska recibirá el Homenaje Internacional por su trayectoria, mientras que el Mayahuel de Plata al cine mexicano será otorgado al actor Daniel Giménez Cacho, quien además ofrecerá una conferencia magistral a jóvenes cineastas.

Antonio Cruz, uno de los animadores de Spider-Man Into The Spider-Verse de Disney, película ganadora del Oscar a Mejor Filme animado en 2019 ofrecerá una clase magistral a estudiantes para hablar de su experiencia en esta productora cinematográfica.

Los ilustradores Liniers y Alberto Montt, quien realizó el cartel del festival, tendrán una presentación especial con un Stand Up Ilustrado en el combinarán sus gustos cinematográficos con sus personajes y un toque de comedia.

Durante nueve días se proyectarán casi un centenar de filmes en competencia en las categorías de corto y largometrajes de ficción y documental tanto en la sección mexicana como iberoamericana, además de la sección de filmes de animación, de la diversidad sexual y una nueva sección de cine socioambiental.

La fiesta fílmica se realiza por primera vez en junio para favorecer la participación de películas en competencia como parte del circuito de festivales, además de alentar la asistencia del público a las salas cinematográficas durante el verano, dijo su directora Estrella Araiza.