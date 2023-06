Diez arrestados en Texas tras operación contra la prostitución

Redacción EFE News, (EFE).- Diez hombres fueron arrestados en Texas y acusados de solicitar servicios sexuales a cambio de dinero, tras una operación contra la prostitución en el condado de El Paso, informó el Departamento de Seguridad Pública de ese estado.

La operación, efectuada entre el 21 y el 22 de junio, estuvo dirigida “a individuos que buscan explotar y victimizar prostitutas”, indicó un boletín de prensa de la agencia.

Asimismo, la operación buscó “identificar y aprehender a sospechosos de estar involucrados en el tráfico humano utilizando internet para solicitar actos sexuales de menores de edad y de adultos”, agregó la información.

Los 10 individuos arrestados y acusados tienen edades de 22 a 65 años y permanecen detenidos en la cárcel del condado de El Paso.

Los detenidos son Kevin Larry (41 años), John Enrique Córdova (38), Francisco Camacho Jr. (29), Carlos Eduardo Ortiz (22), Terry Roland Green (47), Pedro Martín Rodriguez Jr. (41), Manuel Alejandro Rivera (39), Benjamín Olivares Mendoza (49), Humberto Valenzuela (37), y Javier Arturo Trejo (65).

Texas es el primer estado en el país que ha promulgado una ley según la cual la solicitud de servicios sexuales a cambio de dinero es un crimen estatal grave, y aun si el acto sexual no ha ocurrido una persona puede ser condenada por solicitud de prostitución.

Desde que la nueva ley entró en vigor en septiembre de 2021, centenares de sospechosos han sido detenidos y acusados por este crimen en Texas.

En abril pasado, en una operación de solo tres días en la cual agentes policiales se hicieron pasar por prostitutas y “acompañantes”, la policía arrestó a 41 hombres y una mujer por solicitud de prostitución en Lake Worth, al noroeste de Forth Worth (Texas).

Desde mayo el Departamento de Policía de Houston ha estado cerrando el tránsito de vehículos a las 22.00 horas en algunas calles en el suroeste de la ciudad donde frecuentaban las prostitutas y concurrían los clientes potenciales.

Según la estación local de televisión de la cadena ABC, en abril el Departamento de Policía de Houston intervino en 20 delitos de prostitución y otros 15 en mayo, pero hasta el 22 de junio no había actuado una sola vez por prostitución en el área.