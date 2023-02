Diez frases de Biden en el discurso sobre el estado de la Unión

Washington, (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dedicó este martes la mayor parte de su discurso del estado de la Unión a lanzar mensajes a los republicanos, que han ido desde la propuesta de trabajar conjuntamente a la dura crítica por pretender, ha dicho, recortar derechos y beneficios sociales.

Biden también advirtió a China de que no permitirá que vuelva a amenazar la soberanía estadounidense y ha vuelto a subrayar el compromiso con Ucrania para ayudar a este país el tiempo que sea necesario.

Estas son diez de las frases más destacadas del discurso del mandatario estadounidense:

– “Acabemos el trabajo” (La frase más repetida de Biden, tanto para hablar de sus propuestas como para dirigirse al Congreso para aprobarlas)

– “Pelear por pelear, el conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte”.

– “Algunos de mis amigos republicanos quieren tomar a la economía de rehén a menos que acceda a sus planes económicos”.

– “Si alguien trata de cortar la Seguridad Social, les pararé. Y si alguien intenta cortar Medicare, les pararé”.

– “Si el Congreso aprueba una prohibición nacional del aborto la vetaré”.

– “Si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para proteger nuestro país. Y lo hicimos”.

– “Embajadora (de Ucrania), EE.UU está unido en nuestro apoyo a vuestro país. Estaremos junto vosotros el tiempo que sea necesario”

– “Nunca tuve que mantener la conversación (sobre estar alerta ante la violencia policial) con mis hijos que tantas familias de color han tenido con los suyos”.

– “Bajo mi supervisión, las carreteras, los puentes y las autopistas estadounidenses se fabricarán con productos estadounidenses”.

– “Si no aprobáis mi reforma migratoria integral, al menos aprobad mi plan para proporcionar equipamiento y agentes para proteger la frontera. Y un camino hacia la ciudadanía para los ‘soñadores’, aquellos con estatus temporal, trabajadores agrícolas y esenciales”.