Digitalización acelerada por pandemia amenaza el futuro empleo de latinos

Denver (CO), (EFE News).- La actual pandemia de la covid-19 causó que cambios sociales y demográficos que de otra manera hubiesen ocurrido en décadas sucediesen en solo pocas semanas, perjudicando las futuras posibilidades de empleo para aquellos latinos aún desconectados de la era digital y en trabajos vulnerables, advierte un nuevo reporte.

El informe, preparado por el Consejo para el Desarrollo de la Fuerza Laboral de Colorado (CWDC) y difundido este miércoles, se aplica tanto a este estado como a nivel nacional debido a la fuerte presencia de hispanos en industrias en las que se anticipa que la robotización inteligente reemplazará a los humanos en cuestión de años.

“Colorado y el país están atravesando una turbulencia impredecible en medio de una pandemia global. La covid-19 ha acelerado el futuro de las tendencias laborales, tendencias que inicialmente pensamos ocurrirían dentro de 10 años y ahora ocurrieron en cuestión de semanas”, dice el informe.

Esa “impredecible progresión e impacto” de la pandemia se expresa, entre otros factores, en la rápida adopción del teletrabajo y, como consecuencia, de plataformas de videoconferencias.

Pero en Colorado, puntualiza el reporte, dos de cada tres personas sin acceso a internet (y, por lo tanto, sin posibilidades de trabajo o educación a distancia) son latinos. Y una de cada tres familias latinas de Colorado carece de suficiente internet (banda ancha) en sus hogares.

En Estados Unidos, tres de cada cuatro hispanos tienen acceso a internet, según datos de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA). Pero ese acceso es usualmente por medio de teléfonos inteligentes, no mediante computadoras.

Según CWDC, esa disparidad digital excluirá a los latinos de trabajos estables, dado que 77 % de todos los empleos y 84 % de los trabajos en pequeños negocios ahora requieren un buen nivel de conocimientos digitales y, sin ellos, el interesado no accederá al empleo sin importar si tiene una sólida formación académica o experiencia técnica.

A la vez, esa falta de inclusión de los latinos en la alfabetización digital tendrá un impacto negativo en el futuro laboral de Colorado, dado que los hispanos tienen el más alto índice de participación en la fuerza laboral de este estado: 71 % contra 69 % de los blancos y 68 % de los afroamericanos, con cifras similares a nivel nacional.

Otro elemento que amenaza el empleo futuro de latinos en Colorado y en Estados Unidos, dice el informe, es la disparidad académica entre latinos y no latinos. Massachusetts y Colorado son los estados con mayor porcentaje de la población con títulos académicos (60 %), pero los hispanos están 30 puntos por debajo de esa cifra.

Por eso, otro informe difundido el pasado 18 de noviembre por la Junta Regional de Educación del Sur de Estados Unidos (SREB) ubica a los latinos y a otras minorías entre los trabajadores vulnerables afectados por la “doble amenaza” de la pandemia y la “acelerada automatización”.

SREB anticipa que hacia 2025 aproximadamente dos de cada tres trabajadores vulnerables (sin título universitario) perderán permanentemente sus empleos y serán reemplazados por máquinas inteligentes.

Y los más desfavorecidos serían los latinos, debido a que son el único grupo en que el porcentaje de empleados en trabajos vulnerables es mayor al de empleados en trabajos altamente estables (21,3 % contra 17,1 %), según datos de junio de 2020 provistos por el Buró de Estadísticas Laborales del Gobierno federal.

Además, los trabajadores vulnerables (empleados en trabajos no esenciales, sin teletrabajo, con bajos salarios y sin beneficios) solamente cuentan con tres semanas de ahorros, informó el pasado 27 de octubre la Reserva Federal de Estados Unidos.

Para revertir esa situación, el CWDC propone una estrategia local y nacional de tres componentes: estabilización (ayudar a los desempleados a encontrar trabajo a corto plazo), aceleración (capacitación laboral para nuevos trabajos) y preparación (facilitar el acceso a habilidades digitales).

“Este es el momento de invertir en estrategias para fomentar la transición a nuevos trabajos e industrias que tienen potencial de crecer en esta etapa de la pandemia y más allá”, expresó Lee Wheeler-Berliner, director administrador del CWDC, al presentar el informe.

