Digitalización de los restaurantes, el reto pendiente por resolver en México

Ciudad de México, (EFE).-La digitalización de los restaurantes y puestos de comida es uno de los retos a enfrentar en México, pues 70 % de estos aún no ofrecen sus productos online, advierten especialistas de la industria durante el segundo foro “Ciudades en Movimiento”, organizado por Uber, en colaboración con la Agencia Efe.

Durante el panel “El futuro del delivery: el auge del comercio electrónico local”, dirigido por el periodista de Efe Pedro Pablo Cortés, la directora de la empresa de investigación Centro-i, María Elena Estavillo, consideró que la digitalización “ha abierto muchísimas posibilidades a todas las personas y las va a seguir abriendo”.

Sin embargo, afirmó que “también nos ha evidenciado que existen unas brechas muy grandes”, las cuales dijo no son sólo de género, de color, de preferencias sexuales u otras causas, sino que tienen que ver con la adopción de mayores plataformas tecnológicas y de oportunidades laborales.

UN UNIVERSO QUE FALTA POR CAPTURAR

“Más del 70 % de las pequeñas empresas no están digitalizadas y esto nos preocupa porque son las que generan más empleos en el país”, apuntó Estavillo.

En su intervención, el director general de Uber Eats México, Daniel Colunga, detalló que se tienen registrados entre 60.000 y 70.000 restaurantes en línea, mientras que se tiene un registro de al menos 600.000 locales comerciales enfocados en los alimentos.

“Entonces hay un universo muy amplio que todavía resta por capturar”, expresó Colunga.

Además, comentó que también se deben agilizar los trámites que deben de seguir los mexicanos para poder crear una empresa en México, ya que la burocracia para estos procesos es mayor que la que se requiere pata poder registrar una empresa online, lo cual dificulta este segundo paso en una empresa mexicana.

Colunga abundó que también se debe de impulsar que un mayor número de restaurantes puedan ir desarrollando sus propias plataformas de entrega, pues aseguró que “es muy reciente este proceso”.

EL PAÍS QUE MÁS HA CRECIDO EN VENTAS DIGITALES

Por su parte, Pierre-Claude Blaise, director general de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), recordó que México es el país que más ha crecido en ventas digitales en el mundo en los últimos tres años de forma consecutiva, posicionándose en el quinto lugar mundial con mayor crecimiento en este rubro.

Incluso, mencionó, el país latinoamericano fue la nación en la que más crecieron las ventas digitales en todo el mundo, y en 2022 logró posicionarse dentro de los 10 países con mayores transacciones en línea.

Según datos de la AMVO, México capta el 12,4 % de las compras en línea en todo el mundo, donde sólo China acapara el 45 %, ubicándose como el país con el mayor número de ventas en línea.

En este sentido, Anabell González, vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes Alimentos Condimentados (Canirac), aseguró que “muchos negocios subsistieron gracias al comercio electrónico”.

Señaló que el 83 % de los mexicanos cuenta con una aplicación de entregas a domicilio, de las cuales el 73 % son plataformas de delivery en el sector de la comida.

González añadió que también se requieren impulsar una mayor difusión de los beneficios de adoptar la tecnología para potenciar las ventas de los restaurantes y locales de comida.

Dijo que se tiene que cambiar la cultura de los mexicanos restauranteros y de la población en general, ya que se piensa que el acceso a la tecnología y el uso de ella “es difícil”, como también que “es muy costoso”.