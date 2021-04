Dinenno revela que jugadores de Pumas han experimentado emociones negativas

México, (EFE).- El delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, reveló este miércoles que los jugadores de su equipo han experimentado emociones negativas, frustrados por el mal rendimiento en el torneo Clausura.

“Luego del partido con Puebla, tuvimos que estar pendientes de otros resultados, no se dio ninguno y eso nos llevó a tener emociones negativas”, confesó el atacante en una rueda de prensa.

Los Pumas del entrenador argentino Andrés Lillini suman cuatro victorias, seis empates, seis derrotas y 18 puntos, con los que aparecen en el decimoquinto lugar de la tabla, con bajas posibilidades de acceder a la repesca en la que los ocupantes de los sitios del quinto al duodécimo buscarán el pase a cuartos de final.

Dinenno reconoció que el grupo asume días difíciles porque no depende de su rendimiento, lo cual es frustrante, aunque hay una motivación extra por el último duelo de la fase regular, el próximo domingo ante el América, con el cual lleva una gran rivalidad.

“Nos entrenamos con la mente en el América, que es lo único que depende de nosotros; sabemos lo que significa un clásico; para la gente como para nosotros será un partido de alto impacto y queremos ganar”, señaló.

Los Pumas, finalistas del pasado Apertura, dejaron ir al delantero paraguayo Carlos González, quien hacía pareja con Dinenno en el ataque, después de lo cual el conjunto dio un bajón en la ofensiva, la peor del campeonato con 10 goles en 16 juegos.

“Es difícil expresar el enojo personal y del equipo por no poder marcar, defensivamente hemos hecho un buen trabajo pero falta el gol, que es con lo que se ganan los partidos; hemos tenido situaciones de gol y no hemos concretado”, señaló.

Sin embargo Dinenno, con cuatro goles en la temporada, tuvo elogios para el delantero panameño Gabriel Torres, con quien dijo sentirse cómodo, aún cuando no se han dado los goles que buscan.

“Gabriel llegó a mitad de torneo, se fue adaptando en un equipo que no lograba los resultados. En los partidos juntos, me he sentido cómodo, compartiendo las funciones; me transmite experiencia”, explicó.

Aunque para clasificarse los Pumas necesitan vencer al América y que su victoria se combine con una enredada combinación de resultados, el atacante dijo que no pierden las esperanzas, aunque solo pueden trabajar para vencer el domingo, lo único que depende del equipo.

“Estamos en una situación que dependemos de nosotros, pero soy creyente de que lo último que se pierde es la esperanza y vamos a llegar al partido con la idea de que podemos lograr el objetivo, entrar a la liguilla”, concluyó.

