Dinora Garza lamenta que sea complicado ver la liga femenina en México

Ciudad de México, (EFE).- Dinora Garza, delantera de las Pumas UNAM, lamentó que sea complicado ver las retransmisiones de la liga femenina del fútbol mexicano, que desde el año pasado mandó gran parte de sus partidos a plataformas digitales y los sacó de la televisión convencional.

“La única forma de que crezca la liga es que se consuma, que compren un boleto o una playera. Ahora es más difícil ver nuestros juegos porque antes prendías la televisión y habían partidos de nosotras, ahora tienes que descargar la plataforma y en algunos casos pagar el premium”, explicó en rueda de prensa en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La mundialista con México en Alemania 2011 se quejó de que incluso los partidos de la segunda división masculina, con menos audiencia que el campeonato de mujeres, esté al alcance de más personas.

“A nosotras nos complica que nuestros partidos sólo estén en plataforma. Que nos ayuden por esa parte, que la gente que pueda conocer de nosotras como proyecto y jugadoras, para que se consuma más”, añadió la futbolista de 35 años.

Garza, quien milita en la liga desde su fundación en 2017, aseguró que le causa indignación que en el campeonato aún se den casos como el de las jugadoras del Necaxa, que juegan con un uniforme del año pasado porque su club no les ha dado nuevos.

“Queremos que no existan este tipo de condiciones y que el club pueda ayudar en cuestiones como cambiar de uniformes. Sabemos que estamos alejadas todavía en temas salariales, pero tenemos que saber que esto va iniciando. A nosotras nos corresponde hacer nuestro trabajo, dar un ejemplo dentro y fuera de la cancha para seguir ganándonos mejores condiciones”.

La exjugadora de las Rayadas del Monterrey confió en que sólo es cuestión de tiempo para que se terminen las carencias con las que algunas jugadoras lidian en su día a día y la desigualdad salarial que existe con sus pares hombres.

“Somos una liga joven que va en desarrollo. Lo único que nos corresponde es hacerlo lo mejor posible en la cancha y las desigualdades se terminarán en los siguientes años, no sé en cuántos. Lo que sí sé es que la liga de hoy no es la misma que hace seis años. Ha crecido en salarios y condiciones de viaje, una mejor cancha, que se ha ganado con el paso de los años”, sentenció.