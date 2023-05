Diosdado desmiente al Presidente y agradece apoyo de Slim para ganar medallas en Mundial

México, (EFE).- Nuria Diosdado, capitana del equipo mexicano de nado artístico, desmintió este miércoles al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que el gobierno de su país no les dio apoyo económico para ganar cuatro medallas en el Mundial de su deporte y agradeció el financiamiento del empresario Carlos Slim.

“Este Mundial fue 100 por ciento financiado por la Fundación Telmex (de Slim), no hubo viáticos de la Conade. Es la primera vez que me toca viajar al 100 por ciento patrocinada por alguien”, explicó al aterrizar en Ciudad de México, después de liderar a su equipo a ganar tres medallas de oro en la Copa del Mundo.

López Obrador dijo el martes pasado que seis de los 11 nadadores reciben una beca de los militares mexicanos, algo que Diosdado, una de las que recibe el apoyo, no desmintió, pero aclaró que no les sirve para pagar los gastos de competencias internacionales.

“Seis somos parte de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), pero para esta competencia no hubo apoyo. Sí recibimos el salario normal, pero son cosas separadas, una cosa es lo que la Sedena nos da por pertenecer al ejército y otra que se haya recibido para esta competencia”.

La nadadora, que ha participado en los últimos tres Juegos Olímpicos, reveló que incluso si hubieran usado las becas que les dan los militares no sería suficiente para costear los gastos de la competencia mundial realizada en Egipto, en donde los mexicanos ganaron la prueba acrobática, técnica mixta, dueto libre, con la pareja de Diosdado y Joana Jiménez, y bronce en dueto mixto libre con Itzamary González y Diego Villalobos.

“Lo que recibimos de la Sedena no es suficiente. Este viaje fue de casi un millón de pesos (casi 60.000 dólares) que ni juntando las becas que tenemos pudiéramos financiar el viaje para las 14 personas que vamos”.

Además de ser apoyadas por Slim, las nadadoras mexicanas vendieron trajes de baño y otros productos para viajar y prepararse para Egipto, debido a que desde enero de 2022 la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) cortó el financiamiento a los deportistas de agua.

Esto porque la directora de la Conade, la medallista olímpica Ana Guevara, afirmó que no le dará recursos a los atletas que participen en los selectivos que una comisión emergente creada por la World Acquatics realiza para designar a los atletas que representarán a México en competencias internacionales.

La comisión emergente se creó por el desconocimiento a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación; el exdirectivo fue ignorado por el órgano internacional por estar acusado ante las autoridades por el delito de peculado al presuntamente apropiarse de unos 8,7 millones de dólares.

Guevara ha dicho que mientras alguna autoridad no lo declare culpable, reconocerá a Todorov como presidente de la Federación Mexicana, al único órgano que ha asegurado le puede otorgar recursos para financia a los deportes acuáticos mexicanos.