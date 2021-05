Diputados mexicanos aprueban desafuero de gobernador del estado de Tamaulipas

Ciudad de México, (EFE).- La Cámara de Diputados de México, erigida como Jurado de Procedencia, aprobó este viernes el desafuero del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el caso fue dirigido al Congreso de la entidad.

Tras seis horas y media de discusión, el dictamen fue aprobado con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.

“La Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria: ha lugar a proceder en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri. “Comuníquese la presente resolución”, añadió.

En el Congreso de Tamaulipas, la mayoría es del derechista Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el gobernador.

Tras la decisión del Congreso, García Cabeza de Vaca publicó un video en el que acusó que la mayoría de diputados del partido en el Gobierno, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) “consumó un nuevo golpe a la Constitución y a la democracia”.

Dijo que “a todas luces en un linchamiento político y penal orquestado desde el Gobierno” y que en los tiempos actuales “la ley vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos”.

“No hay quien se salve de la palabra insidiosa, de la abierta amenaza y del uso de la instituciones públicas para la calumnia y para ser castigado, señalado y hasta encarcelado”.

García Cabeza de Vaca fue desaforado únicamente por el delito de defraudación fiscal equiparada, mientras que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no fueron acreditados.

El daño al fisco federal fue estimado en 6,51 millones de pesos (unos 321.000 dólares), lo que acredita el delito de defraudación fiscal, que se castiga con una pena de 3 a 9 años de prisión.

A la Cámara de Diputados no acudió García Cabeza de Vaca y su representación legal, el abogado Alonso Aguilar Zínser, se presentó vía remota, ya que la sesión fue semipresencial.

La intención de Fiscalía General de la República (FGR) de desaforar al mandatario estatal se reveló el 23 de febrero con el apoyo del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR investigaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

García Cabeza de Vaca, quien pertenece al PAN, principal opositor del Gobierno, denunció una persecución política en su contra, aunque la semana pasada se reveló que pagó 100.000 dólares a la firma de abogados Gerger Hennessy & McFarlane, de Estados Unidos.

Comparte tu opinión.