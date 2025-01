Directora Urzula Barba Hopfner sobre ‘Corina’: “Detrás del miedo está la persona que eres”

Ciudad de México, (EFE).- La directora mexicana Urzula Barba Hopfner estrenará su ópera prima ‘Corina’ en México este jueves, una cinta para “enfrentar tus miedos”, porque “por experiencia propia detrás del reto, del miedo está la persona que realmente estás destinada a ser”, afirmó a EFE su realizadora.

Con esta película Barba Hopfner confesó en una rueda de prensa acompañada de su protagonista -la actriz Naian González Norvind (Corina) y estrellas internacionales como Cristo Fernández (Carlos)-, que su vínculo con ‘Corina’ es también personal, pues compartieron el mismo miedo: la agorafobia.

“Tuve ataques agorafóbicos hace muchos años y acabo de leer una cita de Quentin Tarantino que dice:’Haz el arte tan personal que te dé vergüenza exponerlo’ (…) Y en mi caso me despertó muchísima curiosidad encontrarme totalmente paralizada con un miedo que no comprendía”, reveló la directora nacida en el estado de Jalisco (oeste).

A partir de ese miedo nació Corina, correctora de estilo de profesión y personaje ficticio con fobias y amigos reales, que la acompañan en una historia, basada en Guadalajara (oeste de México), donde la empatía es una protagonista omnipresente que la impulsa a descubrir que no hay cobardes, solo valientes esperando su momento.

Sobre el miedo y la compañía en este tipo de fobias, la creadora comenta que “hay gente que reacciona con cero empatía”, pero también existen personas que “detienen su agenda” para darte un espacio y ser “sensibles”.

Entonces, aunque ‘Corina’ no sea “para nada un antídoto a la agorafobia es una metáfora del miedo y siento que el miedo es universal (…) lo que sí propone la película es enfrentar tus miedos”, sostiene emocionada.

‘Corina’ vive en su reparto

En este largometraje la empatía vive más allá del set de rodaje y atraviesa al propio reparto, así coincidieron sus intérpretes, quienes mencionaron que algo de sus personajes todavía habita en ellos.

“Yo me fui a la playa después de ‘Corina’ a soltar el personaje (…) pero, de vez en cuando, Corina todavía se asoma con sus miedos y ansiedades”, explica González Norvind.

Para Cristo Fernández, conocido por el papel de Dani Rojas en ‘Ted Lasso’, al igual que Corina, él también “autocorrigió” varios de los aspectos de su vida y enfrentó miedos, como cuando a los 21 años abandonó el fútbol para convertirse en actor.

“El cine y el arte jamás estuvieron en mi vida de niño ni de adolescente ni de adulto. Mi vida era el fútbol, eso era lo único que quería hacer (…) Quizás a veces las cosas no salen como tú pensabas y pues toca una autocorrección”, dice.

El cine más allá de la Ciudad de México

Otro rasgo particular de ‘Corina’ es su colorimetría, que se asemeja a los clásicos del director estadounidense Wes Anderson como ‘Moonrise Kingdom’ (2012).

Y es que Barba Hopfner cuenta de lo mucho que influyó la ciudad de Guadalajara y sus colonias (vecindarios) para lograr esta mezcla única.

“Guadalajara tiene mucho por ofrecer, porque sí te genera una textura distinta (…) Hay algo en la luz y la estética que le dan algo”, explicó.

En la misma línea, Fernández, quien es responsable de la productora Espectro MX Films y promueve la industria cinematográfica mexicana, destacó la importancia de explorar el talento del país.

“Hay muchas historias fuera de la Ciudad de México, muy valiosas, muy bonitas y ‘Corina’ es parte de ellas”.