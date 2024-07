Disfruta del sol y de las deliciosas promociones de este verano 

¡Lo único más irresistible que unas vacaciones de verano son las ofertas de Whataburger de esta temporada! Por tiempo limitado, el icónico restaurante está ofreciendo promociones únicas en sus sabores grandes y audaces, ingredientes frescos y porciones generosas. Ya sea pasando por el drive-thru durante un road trip, comiendo después de sumergirte en la piscina, o pidiendo desde la app de Whataburger y recogiendo un snack nocturno desde tu auto, estos ahorros saciarán tus antojos sin vaciar tu cartera.

Agrega un Brownie por $2 a cualquier meal

Ahora hasta el 30 de septiembre

La promoción de un Chocolate Chunk Brownie por $2 de Whataburger estará disponible todo el verano. Desde ahora hasta el 30 de septiembre, los aficionados al chocolate pueden obtener este delicioso postre por sólo $2 en la compra de cualquier meal (¡desayuno incluido!). Es el gustito de verano que te mereces. Esta oferta está disponible en restaurante, en el drive-thru, en línea en Whataburger.com y en la app de Whataburger para recoger desde tu auto o a domicilio.

Café gratis con cualquier desayuno

Ahora hasta el 5 de agosto

Los fans de la comida más importante del día pueden obtener un café caliente de 12 onzas o un café helado de 16 onzas gratis en la compra de cualquier desayuno entre las 11 p.m. y las 11 a.m. Ya sea para recargarse de energía en la noche o temprano en la mañana, un Honey Butter Chicken Biscuit con un café helado o un Taquito con un café caliente son perfectos. Además, los clientes podrán canjear esta promoción de manera ilimitada y disfrutar de café gratis las veces que quieran durante las 12 horas en las que Whataburger ofrece desayunos. Esta oferta está disponible en restaurante, en el drive-thru, en línea en Whataburger.com y en la popular app de Whataburger para recoger en tu auto o a domicilio.

Caramel Latte Shake de 20 onzas por solo $1 con cualquier comida

Hasta el 31 de julio



Para continuar el verano de ofertas, del 15 al 31 de julio, los clientes pueden refrescarse con una Caramel Latte Shake de edición limitada por $1 en la compra de cualquier meal. Preparada con espresso real, caramelo suave y vainilla cremosa, nuestra shake, con un ligero toque de cafeína, satisfará cualquier antojo de dulce sin afectar tu presupuesto. La oferta de la Caramel Latte Shake de tamaño mediano por $1 está disponible en restaurante, en el drive-thru, en línea en Whataburger.com y en la app de Whataburger para recoger en tu auto o a domicilio.

Compra unas WhataWings y obtén otras gratis por el Día Nacional de las Alitas de Pollo

29 de julio – Solo por un día



Si el Día Nacional de las Alitas de Pollo no estaba en tu agenda este año, anótalo ahora, porque Whataburger lo celebra con la oferta: ¡compra unas WhataWings y obtén otras gratis! Esta promoción por tiempo limitado estará disponible como BOGO (Buy One Get One) solo en la app de Whataburger.

Niños comen gratis todos los martes

Todos los martes de agosto

La temporada de regreso a clases puede ser un desafío, pero no hay mejor manera de comenzar el nuevo año que con Whataburger gratis. Todos los martes de agosto, ¡los niños comen gratis! Esta oferta especial aplica a cualquier producto del menú infantil de Whataburger – incluyendo Grilled Cheese, Justaburger®, Tiras de Whatachick’n® de dos piezas o Bites de Whatachick’n® de cuatro piezas. En la compra de cualquier comida (incluido el menú infantil) podrás disfrutar de una comida para niños gratis. ¡Trae a toda la familia y disfruta de esta oferta exclusiva cuando comas en restaurante o en el drive-thru de tu Whataburger más cercano! (Oferta no disponible en la app o através de entrega de terceros.)

Día Nacional de Whataburger

8 de agosto – Solo por un día



Whataburger no puede esperar para celebrar con sus fans este año con un producto sorpresa del menú completamente GRATIS – un gustito único y por tiempo limitado justo para esta ocasión – ¡mantente atento!

Gratis un Buffalo Ranch Chicken Strip Sandwich gratis con la compra de una bebida mediana y unas papitas medianas

Del 12 al 16 de Agosto

Nuestro legendario Buffalo Ranch Chicken Strip Sandwich ha regresado para hacer tus sueños realidad este verano. A partir del 12 de agosto, el sabor inigualable de este favorito de todos podrá ser tuyo ¡GRATIS! Compra unas papitas medianas y una bebida mediana del 12 hasta el 16 de agosto usando la app de Whataburger o en Whataburger.com y llévate un Buffalo Ranch Chicken Strip Sandwich completamente GRATIS. Esta oferta está disponible solamente en órdenes realizadas online en Whataburger.com o a través de la app de Whataburger.

Casi todas las promociones del programa de verano de ofertas (excepto niños comen gratis) están disponibles a través de la aplicación de Whataburger. Los clientes que descarguen la aplicación y creen una cuenta empezarán inmediatamente a ganar premios y ofertas exclusivas, ¡incluida una Whataburger gratis! Para aquellos que quieran llevarse un pedacito de Whataburger a casa, todas las salsas exclusivas están disponibles para su compra en whatastore.com.