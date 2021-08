Disminuyen tasas de vacunación contra otras enfermedades en niños por el Covid-19

Preocupan las bajas tasas de vacunación contra otras enfermedades en niños a raíz de la pandemia

NotiPress.- A raíz de la pandemia por Covid-19, millones de niños se han perdido de importantes vacunas infantiles, lo que aumenta el riesgo de brotes peligrosos de otras enfermedades infecciosas. Una nueva investigación estimó que 9 millones de niños en todo el mundo no obtuvieron una primera dosis de la vacuna contra el sarampión en 2020.

El artículo publicado en la revista especializada The Lancet señala que se omitió una tercera dosis de la vacuna triple bacteriana, o DTP, en 8,5 millones de niños. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias de salud pública advirtieron de esta situación el año pasado. “Estas vacunas faltantes podrían poner en riesgo a los niños vulnerables durante brotes de enfermedades altamente contagiosas como el sarampión”.

La noticia se produce cuando los funcionarios de salud en Tennessee, Estados Unidos, planean vacunar a los adolescentes y prevenirlos no sólo del Covid-19, sino de otras enfermedades. “Hemos perdido más de 4 millones de personas en todo el mundo a causa del Covid-19”, señaló Suzette Oyeku, pediatra del Hospital de Niños de Montefiore en Nueva York.

Hay una cierta incertidumbre en las nuevas estimaciones de The Lancet, porque los datos de vacunas no estaban disponibles para todos los países. Sin embargo, la investigadora de salud global Kate Causey explicó que las cifras reales para algunas regiones podrían ser menores o mayores.

Un análisis ajeno al publicado en The Lancet hecho por la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia publicado el 15 de julio de 2021, encontró cifras más bajas, aunque millones de niños todavía carecen de vacunas infantiles cruciales. Según la OMS, en 2020, al menos 3,2 millones de niños no tienen una primera dosis de DTP.

Otros 3 millones de niños perdieron su primera vacuna contra el sarampión en el mismo año. Las cifras contrastan con lo sucedido en 2019, cuando la OMS reportó que solamente 1,4 millones de niños perdieron una vacuna tan importante como la del sarampión.

De no haber ocurrido una pandemia, se estima que el 80% de niños habrían sido vacunados contra el sarampión y otras enfermedades virales como tétanos, difteria, tos ferina, entre otras. No obstante, 2020 fue un año negativo para la aplicación de vacunas en menores, la tasa más baja desde 2008 cuando no pudieron ser inmunizados cerca de 30 millones de niños en todo el mundo.