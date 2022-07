Disney cambia de opinión y permite anuncios políticos en su plataforma Hulu

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- The Walt Disney Company permitirá a partir de este miércoles la publicidad con contenido político en su plataforma de “streaming” Hulu, uno de los tres servicios que opera en EE.UU. junto a Disney+ y ESPN+.

La decisión, anunciada en un comunicado, se ha tomado después de que comités electorales demócratas criticaran en Twitter que la compañía estaba rechazando emitir anuncios a favor de legislar el derecho al aborto e imponer más controles al uso de armas, dos temas candentes para las elecciones legislativas de noviembre.

Según las explicaciones de Disney en su momento, la negativa se daba por una política que evitaba los contenidos políticos en la contratación de publicidad, algo que ha “revisado” en las últimas horas.

“Hulu aceptará ahora anuncios de candidatos y temas políticos referentes a un espectro amplio de posiciones, pero se reserva el derecho a pedir ediciones o formatos alternativos, de acuerdo con los estándares de la industria”, detalló la empresa.

Hulu es una plataforma televisiva que solo está disponible en EE.UU. y emite contenidos de corte más adulto o informativo que no tienen cabida en la marca general de Disney. En Europa y Latinoamérica su equivalente es Star.

La Asociación de Gobernadores Demócratas de EE.UU. y otros comités habían criticado con dureza el rechazo de Disney a permitir anuncios con contenido político.

“Hulu no está sirviendo a EE.UU. cuando evita que los votantes sepan la verdad del Partido Republicano (GOP) y niega que esos temas puedan discutirse”, escribieron en sus redes sociales.

A pesar de que Disney siempre ha intentado mantenerse al margen de las discusiones políticas, en los últimos meses se ha pronunciado ante varios asuntos, en la gran mayoría alineada con los postulados del Partido Demócrata.

Su rechazo a la ley conocida como “Don’t Say Gay” (“No digas gay”), que evita cualquier mención a los derechos LGTBQ+ en los colegios de Florida, llevó a que el gobernador del estado, Ron DeSantis, anulara el estatus fiscal especial que la empresa tenía para sus parques en Orlando.