Disney construirá su primer barrio residencial inspirado en sus películas

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Disney se aventurará por primera vez en la construcción de barrios residenciales inspirados en sus películas, informó la división de la franquicia dedicada a la gestión de los parques temáticos.

La primera de estas comunidades ya ha sido batuizada como “Cotino” y comenzará sus obras este mismo año en la localidad de Rancho Mirage, en un terreno de más de 250 hectáreas en el californiano valle de Coachella.

Se trata de 1.900 viviendas levantadas en un espacio exclusivo ambientado en los personajes de la compañía y cuyos precios aún no han sido desvelados.

“Cotino”, iniciativa que forma parte del proyecto “Storyliving by Disney”, contará con un centro comercial, varios restaurantes, lugares de entretenimiento para jóvenes y adultos de más de 55 años, así como un hotel y un parque Disney frente al mar.

Desde la compañía especificaron que una parte de los mencionados servicios requerirá una membresía adicional por parte de los residentes.

Disney, además, prevé construir otros vecindarios como “Cotino” repartidos por Estados Unidos.

El de Rancho Village será el primer barrio residencial de “Storyliving by Disney” que construye la compañía y se ubicará en una ciudad donde el propio Walt Disney poseía una vivienda de tiempo libre.