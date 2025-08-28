Disney estrena taberna inmersiva de Pirates of the Caribbean en Magic Kingdom de Florida

Miami (EFE), (EFE).- La compañía Disney World estrenará este viernes una experiencia inmersiva basada en la película de ‘Pirates of the Caribbean’ en el parque Magic Kingdom, el más icónico de los cuatro que conforman el Walt Disney World Resort en Orlando (Florida).

Esta taberna de corsarios, ‘The beak and barrel’, está ubicada en el área temática Adventureland, donde también se encuentra la clásica atracción de ‘Pirates of the Caribbean’.

La nueva atracción permitirá a los visitantes sumergirse en la vida de los corsarios a través de actividades interactivas, cantos marineros y bailes, con “barcos dentro de botellas que participan en temibles batallas, hasta habitaciones donde los visitantes podrán revelar secretos piratas”, compartió Disney en un comunicado.

Todo en un recorrido por diferentes espacios temáticos que recrean la vida en un barco pirata, como The Mess, el comedor de la tripulación; Mapmaker’s Room, el cuarto del cartógrafo, y Captain’s Quarters, la zona privada del capitán.

Este estreno se suma a la estrategia de Disney World de renovar constantemente sus atracciones, especialmente en Magic Kingdom, y su apertura “refleja la apuesta del grupo por ofrecer experiencias interactivas y adaptadas a todas las edades para mantener el resort como uno de los destinos turísticos más visitados”, subrayó en el comunicado.