Disney estrenará una nueva versión de “Pinocchio” con Tom Hanks como Geppetto

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La plataforma Disney+ estrenará una nueva versión del clásico “Pinocchio” en formato de película no animada el próximo 8 de septiembre y contará con el actor Tom Hanks en el papel de Geppetto.

El servicio de ‘streaming’ publicó en sus redes sociales el tráiler de esta nueva cinta, que se convertirá así en la primera adaptación no animada de la reconocida obra del cine infantil.

Se trata de un ‘remake’ de la película original “Pinocchio” (1940) también basada en el libro para niños “Le avventure di Pinocchio”, que escribió el periodista y escritor italiano Carlo Collodi en 1883.

El joven británico Benjamin Evan Ainsworth pone voz a la marioneta que quiere ser “un niño de verdad”, mientras que el reconocido Tom Hanks interpreta a Geppetto, el carpintero y tallista que pide al Hada Azul (Cynthia Erivo) que convierta su creación en un ser viviente al que considera su hijo.

Además, en esta nueva versión de “Pinocchio” también participan Luke Evans (El Cochero), Joseph Gordon-Levitt (Pepito Grillo), Lorraine Bracco (Sofía ‘La Gaviota’) y Keegan-Michael Key (‘El Honesto’ Juan), entre otros.

El reputado director Robert Zemeckis dirige este filme a partir de un guion escrito por él mismo en colaboración con Chris Weitz (“American Pie”).

Andrew Milano ejerce de productor con Jeremy Johns, Jacqueline Levine y Jack Rapke como productores ejecutivos.

La banda sonora de la misma será compuesta por el colaborador habitual de Zemeckis en el apartado musical, Alan Silvestri, e interpretada por la cantante británica Cynthia Erivo.

En apenas dos horas desde que salió a la luz, el tráiler oficial de esta adaptación del clásico “Pinnochio” ya acumula más de 420.000 reproducciones generando un gran interés entre el público.

El filme se estrena el próximo 8 de septiembre a través de la plataforma Disney+ con motivo de la famosa convención D23 que ese mismo día celebra el estudio en la ciudad de Anaheim (California) para presentar públicamente las novedades de sus proyectos más esperados.

Sin embargo, no será la única película sobre la marioneta que se lance al mercado en 2022, pues Lionsgate estrenó la cinta animada “Pinocchio: A True Story” a principios de año y Netflix espera hacer lo propio en diciembre con una producción en ‘stop-motion’ basada en la misma obra y dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.