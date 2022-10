Disney+ ofrecerá en todo el mundo las nuevas temporadas de Doctor Who

Nueva York, (EFE).- La plataforma Disney+ ofrecerá en todo el mundo las nuevas temporadas de la serie británica Doctor Who a finales de 2023 tras un acuerdo con la BBC, anunciaron ambas compañías.

El actor ruandés-escocés Ncuti Gatwa (“Sex Education”) había sido ya anunciado como el protagonista de las futuras entregas de la serie y fue la estrella de un evento en Nueva York para divulgar esta colaboración.

El intérprete, hijo de inmigrantes ruandeses, dijo sentirse agradecido de obtener el papel en la nueva etapa global de Doctor Who y poder representar así “a la gente de color y marginalizada que gravita en torno a la serie” , que para él trata temas como “la amistad, las aventuras y la unidad”, aunque evitó ahondar en detalles.

Los gigantes del entretenimiento revelaron que la “nueva era” de Doctor Who, que tiene su logo propio, comenzará en noviembre del año que viene, coincidiendo con el 60 aniversario de la mítica serie de ciencia ficción.

En la próxima temporada, que la BBC llevará en Reino Unido e Irlanda y la plataforma Disney+ en todo el mundo, habrá tres episodios especiales en los que el decimocuarto doctor, David Tennant, pasará el relevo a Gatwa.

La colaboración entre las compañías es fruto del esfuerzo del productor Russell T Davies, que convirtió este título en uno de los más famosos de la televisión durante décadas e impulsó su vuelta a las pantallas en 2005, señala una nota.