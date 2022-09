Disney se entrega a Robert Zemeckis y a Tom Hanks para revitalizar “Pinocchio”

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- Más de 80 años después del estreno de “Pinocchio”, Disney vuelve a versionar este clásico del cine para niños pero en formato no animado y con el gran atractivo de contar con los oscarizados Robert Zemeckis, en la dirección, y Tom Hanks, en el papel de Geppetto.

La compañía lanzó la adaptación de Pinocchio con motivo del llamado Día de Disney, una celebración anual en la que la comunidad global de esta franquicia disfruta de producciones exclusivas para los suscriptores de su plataforma, Disney+.

La película llega al servicio de ‘streaming’ de la popularmente conocida como La Casa del Ratón con un guion también basado en el libro infantil “Le avventure di Pinocchio”, que el periodista y escritor italiano Carlo Collodi publicó en 1883.

Una nueva obra sobre la marioneta de madera que ansía convertirse en un niño de verdad y que, al igual que ocurriera con el “Pinocchio” que Matteo Garrone dirigió en 2002, presenta la particularidad de que su formato es no animado.

En aquella ocasión la figura invitada a hacer el papel de Geppetto, el carpintero y tallista que sueña con crear un ser viviente al que considerar su hijo, fue el italiano Roberto Benigni y en esta, ese papel recae en Tom Hanks.

Además, en la cinta que se estrena este jueves, el joven británico Benjamin Evan Ainsworth (“The Sandman”) pone voz a la marioneta protagonista y la británica Cynthia Erivo dobla al personaje encargado de hacer realidad el sueño de Geppetto: el Hada Azul.

“Es una historia icónica y que la mayoría conocen pero esta versión puede atraer a nuevas generaciones porque la fusión del formato no animado con los efectos visuales es fantástica”, explicó Evan Ainsworth en una entrevista con Efe previa al estreno.

“Pinocchio” supondrá otra oportunidad de ver trabajar conjuntamente a Zemeckis y Hanks, quienes ya alcanzaron la gloria en 1995 con el Óscar a mejor director y mejor actor protagonista, respectivamente, gracias al filme “Forrest Gump”.

De hecho, Evan Ainsworth, de tan solo 13 años, aseguró que quedó “impresionado” el primer día de rodaje cuando conoció a “las leyendas” Zemeckis y Hanks, y las escuchó recordando otras películas en las que habían colaborado.

“¡Vaya recuerdos y vaya historias, me quede impactado! Ojalá poder contar algo así algún día”, destacó.

En esta versión de “Pinocchio” también participan Luke Evans (El Cochero), Joseph Gordon-Levitt (Pepito Grillo), Lorraine Bracco (Sofía “La Gaviota”) y Keegan-Michael Key (“El Honesto” Juan), entre otros.

Por su parte, Zemeckis dirige este filme a partir de un guion escrito por él mismo en colaboración con Chris Weitz (“American Pie”), mientas que Andrew Milano ejerce de productor con Jeremy Johns, Jacqueline Levine y Jack Rapke como productores ejecutivos.

La banda sonora de la película fue compuesta por el colaborador habitual de Zemeckis en el apartado musical, Alan Silvestri (“The Polar Express”, entre otros muchos títulos), e interpretada por la también cantante Cynthia Erivo.

Una semana después de su publicación, el tráiler de esta película ya contaba con cinco millones de visitas en YouTube, evidenciando las ganas de los seguidores de Disney por conocer nuevos productos de esta marca que mañana mismo celebra en la ciudad de Anaheim (California) su famosa convención D23.

Se trata de un evento anual en el que Disney lanza tráilers o comunica nuevas fechas de algunos de sus proyectos o sagas más aclamadas para deleite de sus fans.

“Pinocchio”, de Zemeckis, no será el único filme sobre la marioneta que salga al mercado en 2022, pues Lionsgate estrenó la cinta animada “Pinocchio: A True Story” a principios de año y Netflix espera hacer lo propio en diciembre con una producción de animación foto a foto, basada en la misma obra y dirigida por Guillermo del Toro.

Guillermo Azábal