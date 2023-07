DJ Who y Willy Rodriguez de Cultura Profética Estrenan “In My Bones”

Dos exitosos exponentes latinos se reúnen en una nueva canción que mezcla lo mejor de sus mundos musicales. Hablamos del productor chileno y pinchadiscos DJ Who, quien estrena un nuevo corte musical en colaboración con Willy Rodríguez, una de las voces más importantes de la música latinoamericana, vocalista de la icónica banda de reggae puertorriqueña Cultura Profética.

Ambos cuentan con una enorme trayectoria como creadores de música, una relación de muchos años y éxitos que les han llevado a brillar con luz propia donde quieran que se presenten. Ahora, su pasión por la fusión de ritmos y los géneros que representan se unen bajo un mismo universo.

“In My Bones” es el nombre de esta nueva obra musical que mezcla sonidos electrónicos con matices del funk, una pegajosa melodía y una letra que cuenta sobre un amor que llega “hasta los huesos”.

Esta prometedora y exitosa combinación, marca la primera vez que Willy toma parte en un tema en inglés y está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

“In My Bones”, llega acompañado de su correspondiente video musical , filmado en Santiago de Chile, el cual fue dirigido y producido por DJ Who, y que muestra a Rodríguez como protagonista de una esperanzadora historia de amor.

En cuanto a la materialización de este nuevo single DJ Who comenta: “ha sido un proceso de creación bien minucioso donde no hemos dejado ningún detalle al azar para lograr un sonido que conecte y haga vibrar a todos, es realmente un honor trabajar con Willy”.

Por su parte Rodríguez expresa: “Con este tema siento que DJ Who me sacó un poco de mi zona de confort. Pero a la vez, me trajo a un espacio musical tan cómodo y familiar donde yo solo no hubiese llegado a expresarme. Como productor logró que el tema me cayera como anillo al dedo y sin duda alguna es la canción perfecta para este verano de nuestras vidas”.

La ecléctica unión de estos dos talentos en “In My Bones”, marca la proyección internacional de la destacada figura de la música electrónica DJ Who y es un paso más a la proyección internacional de su carrera.

El tema incluye la colaboración de los destacados músicos norteamericanos Jam Ortis y Mr. Talkbox (Bruno Mars), Ron Avant y Jorge Rios (Anderson Paak).

Los fanáticos de DJ Who y Cultura Profética, tendrán la oportunidad de disfrutar de este tremendo junte en la gira de conciertos confirmadas hasta el momento en las siguientes fechas y lugares. Otras fechas de conciertos adicionales serán anunciadas próximamente.