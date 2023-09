Djokovic hunde una vez más a Fritz y ya está en las semifinales del US Open

Nueva York, (EFE).- Ocho veces se ha enfrentado a él y en las ocho lo ha vencido. Ese es el demoledor balance contra Taylor Fritz (9) de Novak Djokovic (2), que este martes volvió a superar al estadounidense y que ya tiene su pase en el bolsillo para las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

El serbio, que la semana que viene recuperará el número uno de la ATP en lugar del español Carlos Alcaraz, mostró una vez más su superioridad ante Fritz y se llevó el encuentro por 6-1, 6-4 y 6-4 en dos horas y 35 minutos.

‘Nole’ se ha erigido en un auténtico demonio para los estadounidenses ya que, contando la de este martes, acumula 30 victorias seguidas frente a tenistas de barras y estrellas.

La última vez que perdió ante un estadounidense fue en el lejano Wimbledon de 2016 contra Sam Querrey.

Esos precedentes deberían servir de serio aviso para su rival en semifinales, que saldrá del duelo entre estadounidenses que disputarán esta noche Frances Tiafoe (10) y Ben Shelton (47).

En el horizonte podría darse la final por la que todo el mundo suspira en Flushing Meadows: un cara a cara en la cumbre entre Djokovic y Alcaraz.

Triple campeón del abierto estadounidense, el balcánico regresó este año al ‘grande’ neoyorquino tras perderse la edición de 2022 por no haberse vacunado contra el coronavirus.

Djokovic, de 36 años, avanza con paso decidido por su parte del cuadro y, gracias a su triunfo ante Fritz, se convirtió con 47 en el tenista que más veces se ha clasificado para las semifinales de un ‘grand slam’ en la historia.

“Este es un deporte que me ha dado mucho en mi vida”, afirmó Djokovic en la pista hablando sobre ese récord.

El serbio también dio las gracias a todos los que le han apoyado en su carrera y se refirió especialmente a sus padres, presentes en Nueva York esta tarde y a los que les agradeció su “increíble sacrificio” para que él pudiera triunfar en el tenis.

CALOR NEOYORQUINO

En un martes de intenso calor en Nueva York (33 grados celsius, 50 % de humedad y sensación térmica de 37 grados), Fritz llegaba con confianza, con un tenis sólido y con un saque a prueba de bombas ya que solo había sufrido un ‘break’ en todo el torneo y no había cedido ni un solo set en cuatro encuentros.

Pero la historia contra Djokovic fue muy diferente.

El californiano de 25 años se estrelló en el primer set perdiendo los tres turnos al saque que tuvo en esa manga, lo que sirvió de alfombra roja para que Djokovic, con autoridad, se la adjudicara por 6-1 en 43 minutos.

Fritz acumuló 19 errores no forzados en el primer set y solo ganó el 19 % de sus puntos con segundo servicio (3 de 16).

Mejoró en el segundo episodio pero, aunque el partido parecía estar más igualado, daba la sensación de que Djokovic controlaba la situación y que tenía la sartén agarrada por el mango.

En cambio, a Fritz le faltó comillo e instinto asesino en los momentos importantes, tanto que desaprovechó cuatro bolas de ‘break’ en un solo juego y se quedó ya a una sola manga del precipicio.

Más agitado, disputado e interesante fue ese último set con Fritz apurando sus últimas opciones ante Djokovic, quien un punto clave se puso furioso con un espectador en la grada que había gritado ‘out’ mientras continuaba el juego en la pista.

Hubo intercambio de ‘break’ para el 4-4, pero ‘Nole’ tomó la delantera con una nueva rotura de saque y selló el partido con su servicio.

Fritz, en último término, no pudo aprovechar los instantes decisivos (2 de 12 en opciones de ‘break’) y acabó pagando sus 50 errores no forzados (26 de su rival).

La tarde terminó con la anécdota de ver a Djokovic cantando sobre la pista el tema “(You Gotta) Fight for Your Right (To Party)” de Beastie Boys.

David Villafranca