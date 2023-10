Djokovic, Palou, Messi, Neymar, Acuña Jr., postales de septiembre en el deporte de América

Redacción Deportes, (EFE).- Septiembre, el noveno mes del año, dejó para el deporte en América una gigantesca hazaña del serbio Novak Djokovic en el tenis, el segundo título en la Indycar del español Alex Palou y una marca en el béisbol de Grandes Ligas del venezolano Ronald Acuña Jr.

Lionel Messi alcanzó a su amigo uruguayo Luis Suárez como máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas de los mundiales con 29 dianas.

Messi anotó de tiro libre el tanto de la victoria ajustada de Argentina sobre Ecuador en el comienzo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026, el 7 de septiembre.

Un día después, Neymar aportó un doblete para la goleada por 5-1 sobre Bolivia, y con 79 goles en su cuenta personal, el delantero de 31 años se erigió como máximo goleador en la historia de la Verdeamarela, con dos más que el inolvidable Pelé.

Estos fueron los hechos

Tenis: Djokovic no tiene techo

El 10 de septiembre coronó por cuarta vez a Novak Djokovic en la historia del Abierto de Estados Unidos y, como si fuera poco, ese mismo día el serbio se consagró con 24 títulos de Grand Slam como el más premiado en la historia del tenis al lado de Margaret Court.

Son ya diez ediciones del Abierto de Australia que lo tienen como máximo ganador, siete de Wimbledon, un récord que comparte con Roger Federer; tres de Roland Garros y las cuatro del US Open.

Con estos números amplió su ventaja frente a las conquistas del español Rafael Nadal (22) y el suizo Roger Federer (20).

‘Nole’ se citó en el estadio Arthur Ashe de Nueva York con el ruso Daniil Medvedev para reeditar la final de 2021. El desenlace no fue el mismo.

Tres horas y 17 minutos después la Leyenda viva de Belgrado se convirtió a los 36 años se impuso por 6-3, 7-6 (5), 6-3 al número 3 y se convirtió en el hombre de mayor edad en ganar el título individual del último Grand Slam del año, un torneo con 143 años de añejamiento.

Y los récords crecieron y otros cayeron.

Djkovic recuperó la cima de la clasificación mundial de la ATP, su hábitat natural en el que ya ha estado 390 semanas, y se erigió en el primer hombre que gana por cuarta vez tres títulos de Grand Slam en una temporada. Ya lo había hecho en 2011 y 2015. y 2021.

Automovilismo: Alex Palou lo vuelve a hacer

Juró que nunca pensó en que un día sería campeón de la IndyCar. Pues resulta que lo es por segunda vez desde el 3 de septiembre.

A los 26 años, el español Alex Palou puso la guinda en el circuito internacional de Portland (Oregon) a una temporada brillante Se corría la penúltima de las 17 pruebas del campeonato de Indycar y con su primer puesto en el podio, Palou completó cinco victorias en la temporada y se hizo inalcanzable para todos.

Ningún rival puso en riesgo el logro del nacido en San Antonio Vilamajor. Ni su compañero en Chip Ganassi Racing, el neozelandés nacido en Australia Scott Dixon, que a los 43 años es una leyenda en el circuito, con un récord de seis títulos en los últimos veinte años.

El primer título de Palou llegó en 2021, cuando cumplía su segundo año en esta disciplina que transcurre entre circuitos ovalados y callejeros.

La nueva consagración del piloto español llegó en una temporada convulsa en los despachos, que comenzó con la noticia de su frustrado paso a la escudería McLaren, lo que parecía acabar con su paso a la Formula Uno.

Por entonces Chip Ganassi hizo valer su opción de retenerle con una demanda. La marea pareció bajar en los siguientes meses gracias a un acuerdo que permitió a Palou cumplir entrenamientos con McLaren, que ahora quiere le quiere para su proyecto.

El problema es que el español quiere permanecer en Chip Ganassi, por lo que el constructor británico de F1 le ha demandado y exige a cambio una indemnización que ronda los 30 millones de dólares.

Fútbol: La Canarinha y el campeón ya miran por el retrovisor

Brasil y Argentina extendieron a seis puntos su campaña perfecta en las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, cuya segunda jornada, jugada el 13 de septiembre, resultó negativa para Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú y Chile.

Por contra, ese martes dio nuevo aliento a Ecuador, que el 7 de septiembre comenzó su andadura con un castigo de tres puntos negativos impuesto por la FIFA

Colombia ocupa el tercer puesto con 4 puntos, en el cuarto yace Uruguay (3), el quinto es Venezuela (3) por su primer triunfo a expensas de Paraguay, que es sexto. Perú séptimo y Chile octavo, todos con un punto.

Sin puntos cierran la clasificación Ecuador, a pesar de la victoria sobre Uruguay, y Bolivia.

Béisbol: Acuña Jr quiere más.

El estelar jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. agrandó su leyenda en las Grandes Ligas al convertirse el 27 de septiembre en el quinto jugador que en una temporada conecta 40 o más jonrones y roba 40 o más bases.

Nacido hace 25 años en La Guaira, Acuña se sumó al cubano José Canseco (1988), el estadounidense Barry Bonds (1996) y los dominicanos Alex Rodríguez (1998) y Alfonso Soriano (2006).

La estrella de los Bravos de Atlanta elevó el listón con una relación 41-70 mientras ayudaba a asegurar en casa la ventaja al menos hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Acuña bateó un sencillo impulsor que empató el juego y se robó su base 70 en la décima entrada antes de anotar con el sencillo de Ozzie Albies para sentenciar el triunfo por 6-5 sobre los Cachorros.

Hernán Bahos Ruiz