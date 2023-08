Djokovic somete a Zapata y vuela a la tercera ronda

Nueva York, (EFE).- El serbio Novak Djokovic (2) se impuso en tres sets al español Bernabé Zapata (76) y se clasificó para la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos sin haber cedido una manga en sus dos primeros duelos del torneo.

Djokovic, que tiene garantizado ser el número uno de la ATP cuando acabe este ‘grand slam’ en lugar del español Carlos Alcaraz, se anotó el triunfo por 6-4, 6-1 y 6-1 en una hora y 59 minutos.

En la siguiente ronda la espera un cara a cara serbio frente a su compatriota Laslo Djere (38), quien se deshizo del francés Hugo Gaston (99)

Zapata contó el lunes a EFE que medirse con Djokovic en el Arthur Ashe Stadium (la pista de tenis más grande del mundo) era como un sueño hecho realidad.

“Al final es lo que desea un niño siempre cuando mira la televisión: estar en una pista grande de un ‘grand slam’ ante uno de los mejores de la historia”, explicó.

El valenciano tuvo un arranque perfecto para quitarse los nervios cuanto antes: ganó su primer juego al saque en blanco y tuvo dos opciones de ‘break’ frente a un Djokovic todavía desperezándose.

Zapata movió de lado a lado al serbio con valentía y sin que le temblara la mano, pero Djokovic tomó nota y no se dejó sorprender.

Así, el triple campeón en Flushing Meadows reaccionó para lograr un ‘break’ y ponerse con 3-2 y cerró el primer set tras 48 minutos frente a un Zapata que no se dio por vencido durante toda la manga.

A partir de ese set, Djokovic pisó el acelerador y se mostró muy solvente y seguro (34 golpes ganadores por 15 de su contrincante en todo el partido) frente a un Zapata al que le costó mantener el ritmo de la primera manga y que finalmente bajó la cabeza ante la superioridad de su rival.

“Ha sido un partido duro”, admitió Djokovic en la pista nada más terminar el enfrentamiento y quien destacó que en el primer set no fue fácil lidiar con el intenso sol y la humedad de Nueva York a primera hora de la tarde.

“No empecé el partido muy bien, pero el segundo y en el tercer set (ya con la pista bajo la sombra) subí como un par de niveles (…). Estoy muy contento con la manera en que terminé el partido”, añadió.

Djokovic continúa su asalto al Abierto de EE.UU., torneo que se perdió el año pasado por no estar vacunado contra el coronavirus, por la vía rápida ya que en la primera ronda doblegó al francés Alexandre Muller (84) por 6-0, 6-2 y 6-3 en una hora y 35 minutos.