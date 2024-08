Djokovic supera sin problemas a Albot y se reencontrará con Djere

Nueva York, (EFE).- El serbio Novak Djokovic no tuvo ningún problema este lunes para vencer en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos al moldavo Radu Albot y en su siguiente partido se reencontrará con su compatriota Laslo Djere, que en 2023 le puso en muchísimos problemas en el ‘grande’ neoyorquino.

En su primer partido tras conquistar el oro en París 2024, Djokovic (n.2) venció a Albot (n.138) por 6-2, 6-2 y 6-4 en dos horas y siete minutos.

El balcánico añadió un récord más a su inagotable libro de marcas ya que esta noche se convirtió en el tenista masculino con más triunfos (78) en el Arthur Ashe Stadium, el recinto para tenis más grande del mundo.

No necesitó forzar la máquina en su estreno el vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, que en Flushing Meadows busca su 25 título de un ‘grand slam’ que le permitiría ser el tenista con más coronas de un ‘grande’ desempatando con los 24 de Margaret Court.

También conseguiría su título número 100 en total y sería el tenista más veterano, con 37 años, en ganar un ‘grand slam’ en la ‘era open’.

Djokovic es consciente de que su próximo rival puede ser muy complicado ya que Djere (n.109) le puso contra las cuerdas en la tercera ronda del Abierto de EE.UU. de 2023, tanto que Nole se vio obligado a remontar dos sets en contra y ganar un épico partido en cinco mangas para no caer por el precipicio.

El cuadro del Abierto de EE.UU. tiene a Djokovic por el lado opuesto al italiano Jannik Sinner (n.1) y el español Carlos Alcaraz (n.3), a quienes solo se mediría en una hipotética final.