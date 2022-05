Documental “España, la primera globalización” también da la batalla en EE.UU.

Miami, (EFE).- El documental “España, la primera globalización”, dirigido por José Luis López-Linares, se estrena este jueves en Estados Unidos gracias a la iniciativa del empresario español Juan Manuel Muñoz, que, tras verlo en 2021, se levantó “sacudido” y decidido a que este país redescubra la enorme contribución hispana frente a falsos o parciales relatos.

El documental, rodado en tres continentes, cuenta con la intervención de 39 historiadores de todo el mundo y, según su director, “nace de la necesidad de despertar en los españoles peninsulares y los españoles de América el interés por conocer nuestra historia de forma más próxima a la verdad”.

Al igual que López-Linares tomó la decisión de rodar esta película, alejada de tópicos, tras la lectura de “Imperiofobia y Leyenda Negra”, de la escritora y profesora María Elvira Roca Barea, Muñoz, radicado en Miami (Florida), cuenta hoy a Efe que el documental actuó como un revulsivo para él.

“Me levanté indignado y sacudido (tras ver la película) y me dije: Tengo que hacer algo. Así que me embarqué, hablé con el director y me puse a buscar cines y patrocinadores” para su proyección, explica Muñoz, quien lamenta que “las grandes empresas españolas brillen por su ausencia” en el respaldo a su proyecto en suelo estadounidense.

Para Muñoz, director de la empresa de mercadotecnia Artichoke, el documental no sólo asombra por la calidad de su lenguaje cinematográfico y su relato coral y veraz, sino por la forma en que desmonta tantos lugares comunes que “falsean o tergiversan” la positiva acción española en la primera globalización.

DESMONTANDO MENTIRAS

Confiesa que, tras ver el documental el día de su estreno (fue una de 1.600 personas que contribuyeron al mecenazgo del proyecto), lo primero que se dijo a sí mismo fue: “¡Qué mal nos lo han contado y cómo nos lo hemos creído!”.

Sostiene Muñoz que esta suerte de subordinación cultural y falta de autoestima que padecen muchos españoles es resultado de haber interiorizado y asumido siglos de propaganda antiespañola, especialmente procedente del mundo anglosajón.

“Lo normal sería que una campaña de propaganda funcione entre los que la fabrican, pero que funcione entre nosotros mismos (los españoles) y nos creamos lo que no es cierto y nos perjudica es el colmo”, dice.

Y relata cómo, según se sucedían escenas y episodios del documental de 110 minutos, iba repitiéndose a sí mismo: “Desconozco, desconozco, desconozco… ¡y lo que conozco está tergiversado, es falso, está manipulado. Es al revés!”, exclama.

El documental se proyecta esta tarde en un pase privado para medios, autoridades y patrocinadores en el Gables Art Cinema de Coral Gables, ciudad aledaña a Miami.

Y los dos próximos fines de semana la película podrá verse en el Cosford Cinema, de la Universidad de Miami (UM).

Esta iniciativa cultural llegará probablemente también a colegios y universidades de Estados Unidos en un formato especial, una versión más corta y con un manual didáctico de apoyo al profesor.

“Me emociona poder entregar este material en los colegios para fomentar el debate en clase a partir de este documental imprescindible” que ayudará a difundir “con fidelidad la parte más positiva y luminosa de la historia de España”.

Muñoz agradeció la contribución de pequeños empresarios españoles e hispanoamericanos, todos ellos residentes en el condado de Miami-Dade, al éxito de esta iniciativa en suelo estadounidense.

“Ojalá que la gente, amigos y familiares vengan a ver la película y que la disfruten, porque cuenta una historia increíble”, dijo Muñoz.

El estreno del documental en EE.UU. se produce en coincidencia con la conmemoración estos días en Miami del 500 aniversario del fin de la primera circunnavegación al planeta y la llegada a esta ciudad del buque escuela español Juan Sebastián de Elcano.