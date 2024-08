Documental explica cómo 2,5 millones de armas pasaron de EEUU a México en la última década

Ciudad de México, (EFE).- El documental ‘Río de Armas, Dinero y Muerte’, del mexicano Víctor Valles, se sumerge en las profundidades del tráfico de armamento para averiguar la magnitud de una problemática que en la última década derivó en la entrada de 2,5 millones de armas de fuego a México provenientes de Estados Unidos.

“Hay una estimación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) de que unas 200.000 armas entran anualmente a México provenientes de Estados Unidos”, explica el periodista de N+ en una entrevista con EFE ante su nominación a los Premios Emmy.

Son datos registrados en la que es una de las fronteras más largas del mundo, casi 3.000 kilómetros unen Estados Unidos a México, por donde a diario cruzan más de un millón de personas y 300.000 vehículos.

La ‘Mexican Mafia’

El documental, disponible en ViX, se adentra en el origen del problema y establece contacto con la ‘Mexican Mafia’, organización criminal que opera en California.

“Ellos nos contaron que tienen personas que les pueden comprar armas legalmente en Estados Unidos”, comenta Valles.

Asegura que en otras ocasiones estos grupos consiguen el armamento a través de agentes estadounidenses que venden armas no reportadas adquiridas tras algún operativo o redada.

Así, estas organizaciones consiguen todo tipo de armamento y municiones que introducen en México ante la nula vigilancia del flujo que entra en el país proveniente desde el norte, todo lo contrario que ocurre en dirección inversa, donde la frontera estadounidense está fuertemente vigilada.

“No hay ningún tipo de filtro para evitar que las armas entren a nuestro país y lleguen hasta el sur de México e, incluso, pasen a Centroamérica”, denuncia el periodista.

Comenta sobre la inacción del Gobierno mexicano que, conocedor de esta situación, lo único que ha hecho es interponer alguna denuncia por comercio ilícito contra armerías estadounidenses.

Armas de EE.UU. con consecuencias en México

Esta entrada de armamento tiene consecuencias en México, donde durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se cometieron unos 134.000 homicidios con armas de fuego, de los que, aproximadamente, el 70 % se realizaron con armas provenientes de Estados Unidos.

“En México hay muchísimas armas de fuego, no podemos negar que los grupos criminales están altamente equipados, lo vimos por ejemplo cuando ocurrió el culiacanazo (levantamiento en 2019 del Cártel de Sinaloa contra la detención de Ovidio Guzmán) en Sinaloa”, señala Valles.

El periodista incide en la gran limitación que hay para conseguir armas dentro de México de forma legal, pues solo las proporciona la Sedena y bajo fuertes requisitos.

El videorreportaje realiza un seguimiento de estas armas desde que entran al país hasta que llegan a manos de los que en última instancia van usarlas: grupos narcotraficantes, en este caso el Cártel de Sinaloa, a quienes los reporteros documentan realizando entrenamiento militar con el equipamiento adquirido.

“Vimos cómo son los entrenamientos, con jóvenes de 16, 17 o 18 años entrenando para convertirse en sicarios con este armamento, es muy lamentable ver a muchos jóvenes formando parte del cártel”, reflexiona.

No obstante, advierte de que también en Estados Unidos una multitud de personas, incluso mujeres con hijos, se prestan para cruzar las armas ilegalmente y solucionar así sus problemas económicos.

Ahora, este documental está nominado en la categoría ‘Outstanding Feature Story in Spanish’ (historia sobresaliente en español) para la entrega 45, en septiembre, de los Premios Emmy para Noticias y Documentales de la Academia Nacional de la Televisión y las Artes de Estados Unidos (NATAS).