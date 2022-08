Documental latinoamericano se vuelca a “los afectos” tras la pandemia

Ciudad de México, (EFE).- Los organizadores del festival mexicano Ambulante Gira de Documentales, que está próximo a comenzar, coincidieron en que “los afectos” y el acercamiento con el otro son una constante en los diversos proyectos que lo componen este año.

“Algo que encuentro en común son los afectos, el cómo vivir a través de los afectos, cómo lidiar con la crisis, cómo hacernos colectivas desde los afectos, eso es algo que atraviesa diferentes secciones, no solamente en (la sección) Resistencias, y es algo que me parece interesante, después de la pandemia me parece lógico que nos acerquemos”, dijo en entrevista con Efe la coordinadora de programación del proyecto, Blanmi Núñez.

Desde ese punto, la nueva directora de programación de la gira desde marzo pasado, Itzel Martínez del Cañizo, añadió que las producciones también coinciden con la experimentación que los realizadores han llevado a cabo para poder “interpelar al público” desde nuevos lugares: “Para hablarse, entenderse y conectarse”, comenta.

La gira documental comenzará el 31 de agosto en la Ciudad de México y se extenderá hasta el 4 de septiembre, y posteriormente comenzará su paso por estados como Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua y Veracruz, culminando actividades el 9 de octubre.

Precisamente, algunos de estos estados del país han sido azotados por la violencia e inseguridad y ante ello la necesidad de cultura y arte vuelve más importante la llegada del cine y sus reflexiones.

“Tenemos una firme convicción en el cine y en el arte en general como un lugar de resistencia y de enriquecimiento. Yo soy de Tijuana y reconozco no tener otros espacios que ofrezcan una diversidad, llegar ahí (con Ambulante) es una posición política y una responsabilidad”, explicó Martínez del Cañizo.

“El documental te da respuestas y nosotros como Gira Ambulante tenemos que ir con toda la seguridad y protocolos, pero no podemos detenernos ante esto (la violencia), tenemos que ir y crear redes afectivas entre ciudadanos que hacen que puedan lidiar con diferentes situaciones”, añade Núñez.

Según las cifras de la directora general de Ambulante, Paulina Suárez, la gira presentará 105 películas, 3 estrenos mundiales, 19 mexicanos, documentales provenientes de 28 países y 40 producciones mexicanas.

Además, seis de las 28 lenguas que habitan los proyectos a presentar son indígenas (entre ellas maya, zoque, tzotzil, tupí), que Itzel Martínez consideró es una de las muestras del avance que ha tenido el proyecto confundado por los actores Diego Luna y Gael García, en cuestiones de apoyos e impulso a la formación diversa como lo ha hecho la sección Ambulante más allá.

“Se empieza a ver el producto de este sembrar de manera continua y enriquecida y esto se ve en el hecho de que tenemos tres películas originarias en la sección de Pulsos, y Miradas indígenas, no solo películas sobre comunidades, sino películas narradas desde la imaginación de las propias comunidades y sus jóvenes”, expresó Núñez en conferencia de prensa.

Ambulante comenzará sus actividades el 31 de agosto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la capital del país con la película “El acento de la computadora”, de Sebastián Pardo y Riel Roch-Decter, y continuará con charlas, actividades y conversatorios el resto de las fechas, así como un programa digital y televisivo.